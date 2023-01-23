Üye Girişi
Haberi Paylaş

Letonya, Rusya ile diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürme kararı aldı

Dünya Haberleri

Letonya, Rusya ile diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürme kararı aldı

Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Rusya'yla diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürme kararı aldıklarını bildirdi.

Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Rusya'yla diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürme kararı aldıklarını bildirdi.

Rinkevics, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını "acımasız" olarak nitelendirdi.

Letonya'nın Estonya ile dayanışma içinde hareket edeceğini belirten Rinkevics, "Letonya, 24 Şubat'tan itibaren Rusya ile diplomatik ilişkilerinin seviyesini düşürecek ve Rusya'nın buna göre hareket etmesini talep edecek." ifadesini kullandı.

Estonya'nın, Rusya'nın Tallin Büyükelçiliğindeki çalışan sayısını azaltması yönünde karar alması üzerine Rusya Dışişleri Bakanlığı, Estonya'nın Moskova Büyükelçisi Margus Laidre'den ülkeyi terk etmesini istemişti.

Açıklamada, bu kararın "dostça olmayan" adım olduğu belirtilmiş ve bunun üzerine Laidre'nin Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Dünya

Estonya Ukrayna Letonya Rusya Dünya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title