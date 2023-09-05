Letonya'da Rus vatandaşlarının dil sınavında başarısızlık oranı yüksek

Letonya'da oturum izinlerini yenilemek için ülkedeki dil sınavını geçmesi gereken Rus vatandaşlarının yüzde 61'i başarısız oldu. Sınav tekrarı için tarihler belirlendi.

Letonya'da oturum izinlerini yenilemek için ülkedeki dil sınavını geçmesi gereken Rus vatandaşlarından yüzde 61'i başarı sağlayamadı.

Letonya Kamu Yayıncılığı Kuruluşu LSM'nin haberine göre, Rus vatandaşlarına yönelik sınavlar 29 Ağustos'ta tamamlandı.

Buna göre, Letonya'da oturum izinlerini yenilemek için ülkedeki dil sınavını geçmesi gereken Rus vatandaşlarından yüzde 61'i başarısız olurken yüzde 39'u sınavı geçti.

Dil sınavı için 13 bin 417 Rus vatandaşı kayıt yaptırdı ve bunlardan 11 bin 301'i sınava girdi.

Başarısız olanlar için sınav tekrarı ise 4 Eylül ila 30 Kasım arasında gerçekleştirilecek.

Sınava girenlerin en iyi olduklarını bölümün "okuma", en başarısız oldukları alanın ise "yazma" olduğu kaydedildi.

Sayıları 20 bini bulan Rus vatandaşlarının Letonya'da ikamet etmeye ve çalışmaya devam edebilmeleri için Letonca dilini temel düzeyde (A2) bildiklerini gösterir bir sınav sonucu almaları gerekiyor.