Letonya Cumhurbaşkanı: Rusya eski etki alanını yeniden tesis etmek için sınırları zorla yeniden çiziyor

Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics, Rusya ile Ukrayna arasındaki anlaşmazlığın iki komşu ülke arasında olmadığını belirterek, Rusya'nın eski etki alanını yeniden tesis etmek için uluslararası sınırları zorla yeniden çizmeye çalıştığını söyledi. Rinkevics ayrıca, Rusya ve Ukrayna arasında Karadeniz Tahıl Girişimi'nin küresel gıda güvenliği için önemli olduğunu ve Rusya'nın bu girişimi tek taraflı feshetmesiyle sıkıntılar yaşandığını ifade etti.

Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics, Rusya ile Ukrayna arasında yaşananların, iki komşu ülke arasındaki anlaşmazlık olmadığını belirterek "Rusya provoke edilmemiştir. Rusya eski etki alanını yeniden tesis etmek için uluslararası sınırları zorla yeniden çizmeye çalışmaktadır." dedi.

New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulunda konuşan Rinkevics, BM ve Türkiye arabuluculuğunda Rusya ve Ukrayna'nın Karadeniz üzerinden yaptığı tahıl sevkiyatını düzenleyen "Karadeniz Tahıl Girişimi"nin küresel gıda güvenliği için çok önemli olduğuna işaret ederek Rusya'nın bu girişimi tek taraflı feshi nedeniyle sıkıntılar yaşandığını belirtti.

Rinkevics, Letonya'nın Rusya'yı mümkün olan en güçlü şekilde kınadığını vurgulayarak "Rusya Ukrayna'dan tamamen çekilmeden uluslararası güvenin yeniden tesis edilmesinden söz edemeyiz. Rusya tüm güçlerini ve askeri teçhizatını Ukrayna'dan çekerek uluslararası alanda tanınan sınırları içerisine çekmelidir. Rusya terör ve vahşet suçlarına son vermelidir." ifadelerini kullandı.

Rusya ile Ukrayna arasında yaşananların iki komşu ülke arasındaki anlaşmazlık olmadığını belirten Rinkevics, "Rusya provoke edilmemiştir. Rusya eski etki alanını yeniden tesis etmek için uluslararası sınırları zorla yeniden çizmeye çalışmaktadır." diye konuştu.

Rinkevics, uluslararası toplumu Ukrayna'ya gerekli tüm desteği sağlamaya devam etmeye çağırarak "Ukrayna halkının ülkelerini yeniden inşa edebilmeleri için kapsamlı bir desteğe ihtiyaç duyulacağından, Ukrayna'nın inşası için şimdiden zemin hazırlamak önemlidir." dedi.