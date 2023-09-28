Letonya Cumhurbaşkanı: Polonya, Ukrayna'ya destek veriyor

Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics, Polonya'nın Ukrayna'ya destek verdiğini ve muazzam sayıda mülteciyi kabul ettiğini belirtti. Rinkevics, Polonya'nın Ukrayna'ya destek ve Rusya'ya karşı yaptırımların en sıkı savunucularından biri olduğunu ifade etti.

Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics, son günlerde Polonya ile Ukrayna arasındaki gerginliğe değinerek, "Varşova'nın Kiev'e destek verdiğini, çok sayıda askeri teçhizat gönderdiğini ve muazzam sayıda mülteciyi kabul ettiğini belirtmek isterim. Polonya tüm uluslararası toplantılarda Ukrayna'nın sıkı bir savunucusu oldu." dedi.

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de mevkidaşı Sauli Niinistö ile bir araya gelen Rinkevics, düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Rinkevics, Polonya'nın Ukrayna'yı desteklediğini belirterek, "Polonya'nın Ukrayna'ya destek ve Rusya'ya karşı yaptırımların en sıkı savunucularından biri olduğunu biliyorum." ifadesini kullandı.

İki ülke arasında önce tahıl daha sonra silahlar konusunda gerginlik yaşandığının hatırlatılması üzerine Rinkevics, "Bu tür konuların, Polonya tarafından AB'nin birliğine zarar verilmesi ya da Varşova yönetiminin fikir değiştirmesi olarak görülmemesi gerektiğine inanıyorum." diye konuştu.

Rinkevics, Polonyalı mevkidaşı Andrzej Duda ile de geçen ay benzer konuları görüştüklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Tahıl uzmanlarıyla görüşerek bazı konularda yapmamız gerektiğine inandığım şeyleri söyledim ve Polonya hükümetinin de bu konuda çalıştığını anlıyorum. Sadece Polonya'da değil, diğer bazı Avrupa ülkelerinde de çiftçilerin endişelerinin olduğunu anlamalıyız. Ancak lojistik açıdan oldukça karmaşık olsa da Ukrayna tahılı için Baltık limanları arasında transit koridorlar düzenleme imkanı olduğunu da söylüyoruz. Ancak maalesef tahıl ihracatı için Karadeniz rotasının kullanılmamasının sebepleri olduğunu biliyoruz."

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö de Polonya'nın Ukrayna'nın her zaman en güçlü destekçilerden biri olduğunu "garanti edebileceğini" vurgulayarak, tahıl konusunda alternatif rotalar olabileceğini söyledi.

Polonya'nın Ukrayna'ya desteğini sürdüreceğine inandığının altını çizen Niinistö, Finlandiya'nın da şimdiye kadar toplam 18 destek paketini Ukrayna'ya gönderdiğini anımsattı.