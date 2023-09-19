Letonya, Belarus sınırındaki Silene Kapısı'nı kapatma kararı aldı

Letonya, Belarus sınırındaki Silene Kapısı'nı yasa dışı geçişlerin artması nedeniyle kapatma kararı aldı. Karar, Letonya Kamu Yayıncılığının (LSM) haberine göre, bugün Bakanlar Kurulu tarafından alındı. Silene Kapısı'nın kapatılmasının amacı, sınır bütünlüğü ile güvenliği sağlamak ve yasa dışı geçişleri önlemektir. Yük taşımacılığı ve insani durumlar için ise Paterniki Sınır Kapısı kullanılacak.