İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci’nin Fenerbahçe’ye transferi, İtalya basınında yankı buldu. Transferle ilgili haberlerde, 36 yaşındaki Bonucci'nin başlıca hedefinin EURO 2024'te yeniden İtalya Milli Takımı'nın formasını giymek olduğu vurgulandı. Ayrıca Bonucci'nin kararında geçmişte Inter ve Roma'da da forma giyen Fenerbahçe'nin golcüsü Edin Dzeko'nun da etkili olduğu belirtildi.

Tuttosport gazetesi, Fenerbahçe ile 6 aylık anlaşmanın bedelini 1,2 milyon euro olarak açıkladı. Gazete, "Stoper, sezon sonunda kramponlarını çıkararak antrenör olarak yeni bir kariyere başlayabilir. Ama öncesinde büyük hedefi olan EURO 2024 için İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Luciano Spalletti'yi ikna etmeyi umuyor" diye yazdı.

Transfer haberleri odaklı CalcioMercato sitesi, Fenerbahçe’yle yapılan anlaşmanın "sabit kısmı 1,3 milyon euro civarında olmak üzere ikramiyeler dahil 2,8 milyon euroya ulaşabileceğini" belirtti. Site, Bonucci için önemli olanın anlaşmanın ekonomik boyutu değil, Avrupa Şampiyonası’nda forma giyme ihtimali olduğunu da yazdı.

Haberde şu bilgiler yer aldı:

"Oyuncu, Türkiye'ye gitmenin Avrupa Şampiyonası açısından doğru tercih olup olmadığını anlamak için telefonda Spalletti ile görüştü ve bu karar teknik direktör tarafından da onaylandı. Teknik direktör netti, kendisine Türkiye'nin önemli bir ülke olduğunu ve Fenerbahçe'de sürekli oynaması halinde bunun dikkate alınacağını anlattı. Bonucci'ye yakın isimler, motivasyonu yüksek ve coşkulu savunma oyuncusunun, Almanya'da geçirdiği ayları telafi etme arzusunda olduğunu söylüyor."

La Stampa gazetesi de Fenerbahçe transferini "İşte Bonucci’nin Berlin'den ayrılıp İstanbul'a uçma nedeni: Spalletti'yi ikna etmek için son kartı bu" başlığıyla duyurdu. La Stampa, "Bonucci, Union Berlin'deki kısa ve mutsuz deneyiminden sonra yeniden başlamak için Türkiye'yi seçti ve Fenerbahçe'yi sürekli oynayabilmek için doğru kulüp olarak gördüğ” diye yazdı.

La Stampa ayrıca, oyuncunun İtalya'ya dönebilmek için Roma ve Genoa takımlarıyla da transfer görüşmeleri yaptığını ancak Roma'da taraftarların itirazıyla karşılaştığını, Genoa'da ise "yaş ve maliyet" sebebiyle anlaşmaya varılamadığını belirtti.

'Spalletti'den güvence aldı'

Mediaset Sport sitesi de Bonucci'nin "Union Berlin'e sadece 6 ay sonra veda ettiğini" vurguladı ve "Avrupa Şampiyonası'nda milli takımda yer almak için sürekli oynamayı hedefliyor" diye yazdı. Site, Bonucci’nin kararı öncesi, İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Luciano Spalletti'den, eğer başarılı olursa Avrupa Şampiyonası kadrosu için değerlendirilebileceğine dair güvence aldığını da iddia etti.

Haberde, Bonucci'nin Fenerbahçe'ye gitme kararında Inter ve Roma'nın eski oyuncusu Edin Dzeko'nun da etkili olduğu belirtildi.

Mayıs'ta 37 yaşını dolduracak olan Leonardo Bonucci, Serie A'da Inter Milan, Juventus ve AC Milan formaları giydi. Inter'le 1, Juventus'la 8 kez olmak üzere toplam 9 kez lig şampiyonluğu yaşadı. 2016'da Serie A'da Yılın Futbolcusu seçildi.

Bonucci, EURO 2020'de şampiyon olan İtalya Milli Takımı'nda da oynadı.

Geçen yaz Juventus'tan ihtilaflı biçimde ayrılan Bonucci, yaklaşık 6 ay Almanya'da Union Berlin takımının formasını giymişti.