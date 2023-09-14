Lee Kasırgası New England ve Kanada'yı etkisi altına alacak
Atlantik Okyanusu'nda ilerleyen Lee Kasırgası'nın etkilerinin, son zamanlarda olumsuz hava koşullarıyla boğuşan ABD'nin New England bölgesi ve Kanada'nın Atlantik kıyı şeridini etkisi altına alması bekleniyor.
Atlantik Okyanusu'nda ilerleyen Lee Kasırgası'nın etkilerinin, son zamanlarda olumsuz hava koşullarıyla boğuşan ABD'nin New England bölgesi ve Kanada'nın Atlantik kıyı şeridini etkisi altına alması bekleniyor.
ABD Ulusal Kasırga Merkezinin (NHC) açıklamasına göre, Lee Kasırgası, Kanada'nın Atlantik kıyı şeridi ve ABD'nin New England bölgesinde etkili olacak.
ABD'nin kuzeydoğu bölgelerini içine alan New England genelinde kasırga uyarısı verilirken, eyaletlerde kasırga ve fırtına erken uyarı sistemi aktive edildi.
Maine eyaletinin doğusunda, 16 Eylül'de şiddetli yağmur, kıyılarda sel baskını gibi olumsuz hava şartları bekleniyor.
Massachusetts'in güneydoğusunda ortaya çıkabilecek sel baskını ve "hayati tehlike" oluşturabilecek fırtına olasılığı hakkında uyarıda bulunulurken, bölgede fırtına erken uyarı sistemi devreye sokuldu.
Öte yandan, Bermuda bölgesi için verilen tropik fırtına uyarısı sürüyor.
Lee, 2. kategori kasırga olarak Atlantik Okyanusu'nun kuzeyine ilerlemeye devam ediyor.