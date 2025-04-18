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Lavrov ve Rubio Ukrayna Krizini Görüştü

Lavrov ve Rubio Ukrayna Krizini Görüştü
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Ukrayna krizi üzerine kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede iki bakan, hızlı iletişim kanallarının sürdürülmesinin önemini vurguladı.

RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Ukrayna meselesini görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Sergey Lavrov, Ukrayna krizinin temel nedenlerine kapsamlı bir şekilde çözüm bulmak için Moskova'nın Amerikalı mevkidaşlarıyla iş birliği çabalarını sürdürmeye hazır olduğunu yineledi. İki bakan, özellikle Amerikalı ve Avrupalı yetkililerin önümüzdeki hafta Ukraynalı temsilcilerle planladıkları toplantılar ışığında, hızlı iletişim kanallarının sürdürülmesinin gerekliliği konusunda hemfikir oldular" denildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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