Lavrov ve Arakçi, İran'ın Nükleer Programını Görüştü

Lavrov ve Arakçi, İran'ın Nükleer Programını Görüştü
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile 17'nci BRICS Liderler Zirvesi'nde bir araya gelerek İran'ın nükleer programı ve bölgesel güvenlik konularını ele aldı.

RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile İran'ın nükleer programına ilişkin krizi görüştüğü bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi, Brezilya'nın ev sahipliğinde Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 17'nci BRICS Liderler Zirvesi kapsamında bir araya geldi. Bölgesel ve uluslararası konuların ele alındığı görüşmede, Lavrov, İsrail ve ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nı ihlal ederek İran topraklarına ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (IAEA) denetimdeki nükleer enerji altyapı tesislerine yönelik saldırılarını kınadı.

Görüşmede, İran'ın nükleer programıyla ilgili krizin siyasi diplomatik araçlarla çözülmesi gerektiği, Moskova'nın da bu konuda destek sağlamaya hazır olduğu aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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