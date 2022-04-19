Lavrov: Ukrayna'daki operasyonda yeni aşamaya geçiyoruz - Haberler

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Lavrov: Ukrayna'daki operasyonda yeni aşamaya geçiyoruz

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Lavrov: Ukrayna'daki operasyonda yeni aşamaya geçiyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, düzenlediği basın toplantısında Rus ordusunun Ukrayna'daki 'askeri operasyonunda' yeni bir aşamaya geçtiğini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, düzenlediği basın toplantısında Rus ordusunun Ukrayna'daki 'askeri operasyonunda' yeni bir aşamaya geçtiğini belirtti.

Lavrov, "Ukrayna'nın doğusunda operasyonun başka bir aşaması başlıyor ve eminim ki bu, tüm bu özel operasyonun çok önemli bir parçası olacaktır Doğu Ukrayna'daki operasyon, en başından beri duyurulduğu gibi, Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetlerinin tamamen kurtuluşunu hedefliyor" dedi.Lavrov, Mosvka kruvazörünün batması ile ilgili gelen soruya, "Bu Savunma Bakanlığı'nın işi. Onlar ne olduğunu açıkladılar. Bunun üzerine ekleyeceğim bir şey yok" yanıtını verdi.


Demirören Haber Ajansı / Dünya

Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Rusya, Rus, Dünya, Haberler

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