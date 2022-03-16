Lavrov: Türkiye'nin krizdeki pozisyonunu takdir ediyoruz - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Lavrov: Türkiye'nin krizdeki pozisyonunu takdir ediyoruz

Demirören Haber Ajansı - Dünya
 - Güncelleme:
Lavrov: Türkiye'nin krizdeki pozisyonunu takdir ediyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Moskova'da bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşındaki pozisyonunu takdir ettiklerini dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Moskova'da bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin Rusya- Ukrayna savaşındaki pozisyonunu takdir ettiklerini dile getirdi.

Lavrov, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşına objektif yaklaştığını ifade ederek, "Mevcut krizden kaynaklanan risklere objektif yaklaşmaya çalışan Türkiye'nin aldığı pozisyonu takdir ediyor ve saygı duyuyoruz" ifadelerini kullandı.


Lavrov: Türkiye'nin krizdeki pozisyonunu takdir ediyoruz

Lavrov: Türkiye'nin krizdeki pozisyonunu takdir ediyoruz

Lavrov: Türkiye'nin krizdeki pozisyonunu takdir ediyoruz

Lavrov: Türkiye'nin krizdeki pozisyonunu takdir ediyoruz

Demirören Haber Ajansı / Dünya

Ukrayna, Türkiye, Moskova, Rusya, Dünya, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title