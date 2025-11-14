Haberler

Lavrov'dan Washington'a Duyarlılık Çağrısı

Güncelleme:
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'nın kontrolündeki rejimin tehditlerine karşı Rusya'nın kendini koruma kararlılığının meşru olduğunu belirtti ve Washington'un sağduyunun galip gelmesini sağlama umudunu ifade etti.

(ANKARA)- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Rusya'nın, Batı'nın kontrolü altındaki rejimi kullanarak yarattığı tehditlere karşı kendini koruma kararlılığının meşru ve makul olduğu açıktır. Washington'da sağduyunun galip gelmesini, ilkeli konumunu korumasını ve çatışmayı bir sonraki tırmanma seviyesine taşıyabilecek eylemlerden kaçınmasını umuyoruz" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İtalyan basınına konuştu. Rusya Dışişleri Bakanlığı röportajın basın kuruluşu tarafından "yayınlanmaktan vazgeçildiğini" açıklayarak, röportaj metnini paylaştı .Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki zirvenin iptali, devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı ve Çin ile yakınlaşılması gibi konularda yöneltilen soruları yanıtladı.

Lavrov, "Kiev'e Moskova'dan giderek uzaklaşan uluslararası bir rol ve kimlik verdiğini düşünmüyor musunuz" sorusuna, "Bu, etki alanlarıyla ilgili değil, Ukrayna'nın tarafsız, bağlantısız ve nükleer olmayan statüsüne dönmesi, insan haklarına ve ulusal azınlıkların tüm haklarına sıkı sıkıya riayet edilmesiyle ilgilidir. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Brüksel bürokratları Ursula von der Leyen ve Kaja Kallas ile ABD Başkanı'nın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg bu konuda defalarca konuştular. Rusya'nın, Batı'nın kontrolü altındaki rejimi kullanarak yarattığı tehditlere karşı kendini koruma kararlılığının meşru ve makul olduğu açıktır" yanıtını verdi.

"Washington'da sağduyunun galip gelmesini umuyoruz"

Lavrov, "ABD'nin ve Avrupa'nın politikalarına ilişkin neden farklı görüş ve değerlendirmelere sahipsiniz" şeklindeki soruya ise şöyle yanıt verdi:

"Avrupalı başkentler, her türlü barış çabasını baltalıyorlar ve Moskova ile doğrudan temas kurmayı reddediyorlar. Avrupa'yı açıkça Rusya'ya karşı yeni bir büyük savaşa hazırlıyorlar ve Washington'u dürüst ve adil bir çözümü reddetmeye ikna etmeye çalışıyorlar. Temel amaçları, başından beri diyaloğu savunan ve kalıcı bir barış aramaya istekli olduğunu gösteren mevcut ABD yönetiminin konumunu tehlikeye atmak.

Washington'da sağduyunun galip gelmesini, ilkeli konumunu korumasını ve çatışmayı bir sonraki tırmanma seviyesine taşıyabilecek eylemlerden kaçınmasını umuyoruz."

"Moskova ve Pekin, kendi kendilerine yeterli hale geldiler"

Sergey Lavrov, "Rusya'nın Çin'e ekonomik olarak daha bağımlı hale geldiğini ve bunun da Pekin ile olan ittifakınızda dengesizlik yarattığını düşünmüyor musunuz" şeklindeki soru üzerine, "Moskova ve Pekin, bağlarını eşit bir temelde inşa ettiler ve onları kendi kendine yeterli hale getirdiler. Ticaret, yatırım ve teknolojideki Rusya-Çin işbirliği her iki ülkeye de fayda sağlamış; aynı zamanda halkımızın refahını da arttırmakta" dedi.

Kaynak: ANKA / Dünya
