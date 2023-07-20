Latin Amerika ve Karayip Ülkeleri, Venezuela'ya Dayanışma İçinde

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Latin Amerika ve Karayip ülkelerinin, yeni sona eren üçüncü Avrupa Birliği-Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) Zirvesi sırasında, yaptırımlara maruz kalan Venezuela ile dayanışma içinde olduklarını ifade ettiklerini söyledi.

KARAKAS, 20 Temmuz (Xinhua) -- Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Latin Amerika ve Karayip ülkelerinin, yeni sona eren üçüncü Avrupa Birliği-Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) Zirvesi sırasında, yaptırımlara maruz kalan Venezuela ile dayanışma içinde olduklarını ifade ettiklerini söyledi.

Gil, Çarşamba günü devlete ait Venezolana de Television'a telefon ile verdiği demeçte "Ülkemize karşı tek taraflı zorlayıcı tedbirlerin kullanılmasını kınayan Latin Amerika ve Karayip ülkelerinin çoğunun ya da tamamının dayanışmasını hissettik" dedi.

Güney Amerika ülkesi Venezuela'nın devlet şirketleri, petrol endüstrisi ve çok sayıda üst düzey yetkilisi 2017'den bu yana ABD hükümetinin uyguladığı yaptırımlarla boğuşuyor.

Gil, Venezuela'nın 17-18 Temmuz'da Brüksel'de düzenlenen zirveye katılımını "başarılı" olarak nitelendirirken, Latin Amerika ve Karayipler'in kendisini uluslararası hukuka saygılı "sağlam, olgun bir bölge" olarak sunduğunu sözlerine ekledi.