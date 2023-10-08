Latin Amerika Ülkeleri Hamas'ı Kınadı, İtidal Çağrısı Yaptı

Hamas'ın İsrail'e başlattığı saldırıya Latin Amerika ülkelerinden tepkiler geldi. Kolombiya, Brezilya, Arjantin, Şili ve Meksika liderleri, şiddetin durdurulması ve barışçıl bir çözüm için çağrıda bulundu.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'nın abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e başlattığı saldırının ardından Latin Amerika ülkelerinden bazıları Hamas'ı kınarken, bir kısmı ise taraflara itidal çağrısında bulundu.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Filistin'e yönelik işgalinin son bulmasını istedi.

Petro, "Birleşmiş Milletler (BM), dünya milletlerinin ezici çoğunluğunun oylarıyla İsrail'in Filistin'deki işgalinin sona ermesini ve bugün bilinmeyen barış anlaşmalarının yürürlükte kalmasını talep eden kararlar almıştır. Kolombiya hükümeti olarak bizim tutumumuz da bu yöndedir." ifadesini kullandı.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, X sosyal medya hesabındaki paylaşımında İsrailli sivillere yapılan saldırılar karşısında "şok" olduğunu bildirdi.

Terörün her türlüsünü reddettiklerinin altını bir kez daha çizmek istediklerini belirten Lula da Silva, taraflar arasındaki çatışmanın daha da tırmanmasının önlenmesi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine çağrıda bulundu.

Brezilya lideri, "Uluslararası camiaya, ekonomik olarak varlık gösterebilen ve kendi güvenli sınırları içinde İsrail ile huzur içinde birlikte yaşayan Filistin devletinin varlığını garanti edecek şekilde çatışmaları sonlandırmak için müzakereleri sürdürme çağrısı yapıyorum." dedi.

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, X sosyal medya hesabında, "İsrail Devleti'ne karşı işlenen vahşi terör saldırısını güçlü şekilde kınadığımı ifade etmek istiyorum. Bu zor zamanda İsrail'e insani yardıma hazırız." ifadelerinin yer aldığı paylaşım yaptı.

Şili Dışişleri Bakanı Alverto Van Klaveren de X sosyal medya hesabında, İsrail'e yönelik "terör" saldırılarını büyük endişeyle takip ettiklerini belirtti.

"Çatışmalarda sivillere karşı güç kullanılması ve meşru müdafaa dahi olsa asla kabul edilemez." diyen Van Klaveren, şiddetin durdurulmasını istedi. ?

Meksika Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Hamas'ın saldırısı kınanarak İsrail halkına ve ailelere taziye dilekleri paylaşıldı.

Açıklamada, sivil halkın daha fazla acı çekmemesi için şiddettin durdurulması gerektiği ifade edilerek, "Taraflar arasında adil ve kesin barış anlaşmasına varacak bir sürecin yürütülmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz." denildi.

Uruguay, Paraguay, Ekvador ve Peru'dan yapılan açıklamalarda da İsrail'e destek verilerek Hamas'ın eylemleri kınandı.

Bolivya Dışişleri Bakanlığının açıklamasında ise acilen barışa dönülmesinin önemine işaret edilerek, insan haklarının korunması çağrısında bulunuldu.

BM Güvenlik Konseyinin yaşanılan çatışmalar karşısında sessiz kalmasının üzüntüyle takip edildiği kaydedilen açıklamada, "BM ve uluslararası toplum, köklü çözümler bularak tarih bir sorumluluk üstlenmelidir." ifadesine yer verildi.