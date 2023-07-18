Laos'ta Talim Tayfunu'na karşı önlem çağrısı

Laos'ta meteoroloji yetkilileri, Talim Tayfunu'nun ülkenin orta ve güney eyaletlerine şiddetli yağış ve fırtına getireceği uyarısında bulundu. Halka evlerini ve mülklerini korumak için gerekli önlemleri almaları tavsiye edildi.

VİENTİANE, 18 Temmuz (Xinhua) -- Laos'ta meteoroloji yetkilileri, halkı Talim Tayfunu'nun olası etkilerine hazırlanmaya çağırdı. Laos üzerinden geçecek Talim Tayfunu'nun, ülkenin orta ve güney eyaletlerine şiddetli yağış ve fırtına getirmesi bekleniyor.

Laos Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanlığı'na bağlı Meteoroloji ve Su Bilimi İdaresi, Pazartesi günü bir uyarı yayımlayarak halka evlerini ve mülklerini korumak için gerekli önlemleri almalarını tavsiye etti.

Pazartesi sabahı itibarıyla Çin'in güneyindeki ada eyaleti Hainan'a saatte 130 kilometre hızla yaklaşan Talim Tayfunu'nun batıya doğru ilerlemeye devam etmesi ve Salı günü Vietnam'ın kuzeyinde karaya ulaşması bekleniyor.

Tayfun Laos üzerinden geçerken, Bolikhamxay, Khammouane, Savannakhet, Champasak, Saravan, Sekong ve Attapeu eyaletleri de dahil olmak üzere orta ve güney bölgelerde güçlü muson rüzgarlarının yanı sıra gök gürültülü fırtına, şimşek ve şiddetli yağış getirmesi bekleniyor.

Laos Meteoroloji Bürosu, ülkenin genelinde insanları en son hava durumu raporlarından haberdar olmaları, güvenliklerini sağlamak ve mülklerini korumak için gerekli önlemleri almaları konusunda uyardı.