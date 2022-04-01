Laos'ta Çin Çayı Toplama Mevsimi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Laos'ta Çin Çayı Toplama Mevsimi

Xinhua - Dünya
 - Güncelleme:
Laos'ta Çin Çayı Toplama Mevsimi

VİYENTİYAN, 1 Nisan (Xinhua) — Laos'un Champasak eyaletinde yer alan Paksong'da bulunan bir çay tarlası, yerel halkın daha önce hiç olmadığı kadar iyi bir yaşam tarzına ulaşmalarını sağladı. Çin-Laos ortak girişimi olan Lao Manor'un sahibi olduğu tarla, Laos'taki en büyük çay şirketlerinden biri. Paksong'un 36 Manor çayı, Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen 2021 Dünya Çay Şampiyonası'nda […]

ÇAY, AFYON (Xinhua) -

VİYENTİYAN, 1 Nisan (Xinhua) — Laos'un Champasak eyaletinde yer alan Paksong'da bulunan bir çay tarlası, yerel halkın daha önce hiç olmadığı kadar iyi bir yaşam tarzına ulaşmalarını sağladı. Çin-Laos ortak girişimi olan Lao Manor'un sahibi olduğu tarla, Laos'taki en büyük çay şirketlerinden biri. Paksong'un 36 Manor çayı, Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen 2021 Dünya Çay Şampiyonası'nda siyah çay kategorisinde birincilik ödülü kazanmıştı.

Laos'un Champasak eyaletinde yer alan 36 Manor çay tarlasında Çinli teknisyenler, çay yapraklarını işliyor, 25 Mart 2022. (Fotoğraf: Kaikeo Saiyasane/Xinhua)

Laos'un Champasak eyaletinde yer alan 36 Manor çay tarlasında Laos köylüleri çay yapraklarını satıyor, 25 Mart 2022. (Fotoğraf: Kaikeo Saiyasane/Xinhua)

25 Mart 2022'de havadan çekilen fotoğraf, Laos'un Champasak eyaletinde yer alan 36 Manor çay tarlasını gösteriyor. (Fotoğraf: Kaikeo Saiyasane/Xinhua)

Xinhua / Dünya

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Nisan, Çay, Dünya, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title