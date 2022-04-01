Laos'ta Çin Çayı Toplama Mevsimi
Xinhua - Dünya
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VİYENTİYAN, 1 Nisan (Xinhua) — Laos'un Champasak eyaletinde yer alan Paksong'da bulunan bir çay tarlası, yerel halkın daha önce hiç olmadığı kadar iyi bir yaşam tarzına ulaşmalarını sağladı. Çin-Laos ortak girişimi olan Lao Manor'un sahibi olduğu tarla, Laos'taki en büyük çay şirketlerinden biri. Paksong'un 36 Manor çayı, Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen 2021 Dünya Çay Şampiyonası'nda […]
ÇAY, AFYON (Xinhua) -
VİYENTİYAN, 1 Nisan (Xinhua) — Laos'un Champasak eyaletinde yer alan Paksong'da bulunan bir çay tarlası, yerel halkın daha önce hiç olmadığı kadar iyi bir yaşam tarzına ulaşmalarını sağladı. Çin-Laos ortak girişimi olan Lao Manor'un sahibi olduğu tarla, Laos'taki en büyük çay şirketlerinden biri. Paksong'un 36 Manor çayı, Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen 2021 Dünya Çay Şampiyonası'nda siyah çay kategorisinde birincilik ödülü kazanmıştı.
Xinhua / Dünya