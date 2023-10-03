Lampedusa'da düzensiz göçmen faciasının 10. yılı anıldı

İtalya'nın Akdeniz'de düzensiz göç akınına uğrayan adası Lampedusa açıklarında 3 Ekim 2013'te içinde bulundukları teknenin alabora olması sonucu ölen 368 düzensiz göçmen, kazanın 10. yıl dönümünde anıldı.

Afrika'dan Avrupa'ya ulaşmak amacıyla Libya'dan 500'den fazla düzensiz göçmenle yola çıkan balıkçı teknesinin 3 Ekim 2013 tarihinde Lampedusa açıklarında alabora olması sonucu meydana gelen kazanın 10. yılında adada anma törenleri yapıldı.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, kazada yaşamını yitiren 368 kişi törenlerle anıldı. Adadaki ilk tören, balıkçı teknesinin battığı saat olan sabaha karşı 03.15'te gerçekleştirildi.

Lampedusa'daki törenlere, sivil toplum kuruluşları ile uluslararası kuruluşların temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Lampedusa Belediye Başkanı Filippo Mannino, öğrencilere seslenerek, "Lampedusa'da neler olduğunu, Lampedusa'nın, İtalya'ya ve Avrupa'nın geri kalanına insanlık konusunda nasıl bir ders vermeye devam ettiğini anlatmak gibi zor bir göreviniz var. Biz, insanların canlı olarak ulaşmasını istiyoruz." dedi.

Trajik kazanın yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir mesaj paylaşan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, 368 kişinin hayatını kaybettiği felaketi derin üzüntüyle andığını belirterek, "O dönemden bu yana Avrupa kıyılarına ulaşmak için pek çok trajedi yaşandı. Derme çatma teknelerin kalkışını da engelleyerek bu devam eden katliama son vermek bizim kesin görevimizdir. İtalya hükümetinin, denizde hayatını kaybeden tüm mağdurlar adına korkunç insan kaçakçılığını sona erdirme kararlılığı aralıksız devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Başbakan Meloni, bugün öğrenci protestolarıyla karşılandığı Torino kentinde katıldığı bir etkinlikte, Afrika'dan çok sayıda göçmenin gelmesiyle yaşanan durumun patlamaya hazır bir hal aldığını ve bunun idare edilmesinin güç olduğunu söyledi.

Söz konusu kazanın 10. yıl dönümü olmasına karşın İtalya'nın Afrika'ya en yakın kara parçası olan Lampedusa bugün de düzensiz göçmen akınına uğramaya devam ediyor.

Yaklaşık 6 bin nüfuslu Lampedusa Adası'na sadece 11-17 Eylül haftasında 11 binden fazla düzensiz göçmen geldi.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, ülkeye 1 Ocak-3 Ekim tarihlerinde 134 bin 578 düzensiz göçmen teknelerle ulaştı. Bu kişilerden yaklaşık yüzde 70'inin, Avrupa'da ilk ayak bastığı yerin Lampedusa olduğu belirtiliyor.