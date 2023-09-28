Lampedusa Adası'nda yaşayanlar, düzensiz göç konusunda yalnız olduklarını belirtti

İtalya'nın güneyindeki Lampedusa Adası'nda yaşayanlar, göç konusunda yalnız olduklarını ve İtalya hükümeti ile AB yetkilileri tarafından yalnız bırakıldıklarını savunuyor.

İtalya'nın güneyindeki Lampedusa Adası'nda yaşayanlar, coğrafi bakımdan Kuzey Afrika'ya yakınlığı sebebiyle yoğun göç alan Ada'da düzensiz göç konusunda yalnız olduklarını düşündüklerini belirtti.

AA muhabirine konuşan Lampedusa sakinleri, her ne kadar göçmenlere ellerinden geldiğince yardımda bulunmaya çalıştıklarını söyleseler de İtalya hükümeti ve Avrupa Birliği (AB) yetkilileri tarafından yalnız bırakıldıklarını savunuyor.

Ada sakinleri, son dönemde artan düzensiz göç ve yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Yaklaşık 20 kilometrekarelik Ada'da stantta meyve satan 54 yaşındaki Donato Sparma, "Yorgunuz ve çok endişeliyiz. Göçmenlere her zaman yardım ettik. Çoğu zaman onlara meyve ve yiyecek verdim ancak durum çok zor ve herhangi bir değişim göremiyoruz." dedi.

Sparma, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, Ada'ya son dönemde yaptıkları ziyarete atıfta bulunarak, "(İtalya hükümeti ve AB yetkilileri) Buraya her zamanki vaatleriyle geliyorlar ancak değişen bir şey olmuyor." dedi.

Göçmenler ile Ada sakinleri arasındaki etkileşim her ne kadar çoğu zaman problemsiz olsa da Lampedusa'da yaşayanlar, 2011'deki şiddet olaylarını hala hatırladıklarını söylüyor.

Düzensiz göçmenlerin zorunlu olarak ülkelerine gönderilmeyi protesto ettiği, Ada'nın kabul merkezindeki yatakları ateşe verdiği ve polisle çatıştığı olaylara ilişkin Sparma, "O günleri hatırlıyorum. Bunların tekrar yaşanmasını istemiyoruz." yorumunu yaptı.

1 Ocak-27 Eylül'de teknelerle 133 bin 131 düzensiz göçmen geldi

"Panificio Luca" isimli restoranda çalışan ve adını vermek istemeyen Lampedusa sakini de Ada'da yaşayanların göçmenlere her zaman yardım ettiğini ancak artık daha kapsamlı bir çözüme ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

İtalya İçişleri Bakanlığının verilerine göre bu yıl 1 Ocak-27 Eylül döneminde Ada'ya teknelerle 133 bin 131 düzensiz göçmen geldi, 2022'nin aynı dönemi için bu sayı 70 bin 320 olarak kayıtlara geçmişti.

Meloni hükümeti, daha önce 22 Eylül'de resmi gazetede yayımlanan genelgeyle, sığınma talebinde bulunanlardan haklarındaki süreç sonuçlanıncaya kadar gözaltında kalmamaları için 4 bin 938 avroluk mali teminat istenmesi kararını almıştı.