Lampedusa Adası'na Son 24 Saatte 1202 Düzensiz Göçmen Ulaştı

İtalya'nın güneyindeki Lampedusa Adası'na, Akdeniz'i aşarak ulaşan düzensiz göçmen sayısı son 24 saatte 1202 oldu.

İtalyan Rainews24 kanalının haberinde, Ada'ya yönelik yeni göç dalgası yaşandığı belirtildi.

Lampedusa'ya son 24 saatte 1202 düzensiz göçmenin ulaştığı bildirilen haberde, bunların arasında İtalya Sahil Güvenliği, İtalya Mali Polisi ve AB Sınır Koruma Ajansınca (FRONTEX) kurtarılıp getirilenler ve kendi imkanlarıyla ulaşanların olduğu ifade edildi.

Haberde, Ada'daki göçmen karşılama merkezinde son varışların ardından göçmen sayısının 1430'a yükseldiği ve bu kişileri İtalya'nın diğer bölgelerine aktarmak için gerekli çalışmaların başlatıldığı kaydedildi.

Göçmenlerin, İçişleri Bakanlığının organizasyonuyla Lampedusa'dan vapurlarla diğer kentlere nakledileceği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, ülkeye bu yıl 1 Ocak-14 Kasım'da 147 bin 239 düzensiz göçmen teknelerle ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde bu sayı 92 bin 881 olmuştu.

İtalya'ya gelen düzensiz göçmenlerden yaklaşık yüzde 70'inin, Avrupa'da ilk ayak bastığı yerin Lampedusa olduğu belirtiliyor.

Dönem dönem ciddi göç baskısına maruz kalan Lampedusa Adası'na sadece 11-17 Eylül haftasında 11 bin civarında düzensiz göçmen gelmişti. Bu durum, Ada'da acil durum ilan edilmesine yol açmış, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ada'yı ziyaret ederek, 10 maddelik "İtalya'ya destek planı" açıklamıştı.

Orta Akdeniz'deki düzensiz göç sorunu

Avrupa'ya yönelik düzensiz göç akınında, Orta Akdeniz güzergahı, son yıllarda yoğun hareketlilik gözlenen rotalardan biri olarak öne çıkıyor.

Bu güzergahta denizde yardım çağrısı yapan düzensiz göçmenleri, Avrupa Birliği üyesi devletlerin resmi görevlileri yerine genellikle Avrupa menşeli sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler kurtarıyor. Bu STK'ler, AB üyesi devletlerin "güvenli liman" vermemesinden dolayı zaman zaman kurtardıkları düzensiz göçmenleri tahliye etmekte güçlük çekiyor.

Kendi imkanlarıyla Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer ise genellikle İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası oluyor.

Bu arada, her yıl çok sayıda düzensiz göçmen, teknelerinin alabora olması ya da teknelerdeki aşırı kalabalık nedeniyle susuz ve havasız kalınmasından dolayı Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor.