İspanya'nın La Palma Adası'nda devam eden orman yangınlarında 4 bin 500 hektar alan küle dönerken, 4 bin 255 kişi bölgeden tahliye edildi. Yangının nedeni olarak rüzgarı ve iklim koşullarına bağlı sıcak hava dalgası gösterildi.

- La Palma Adası'nda 4 bin 500 hektar alan küle döndü, 4 bin 255 kişi tahliye edildi

KANARYA ADALARI - İspanya'nın La Palma Adası'nda devam eden orman yangınlarında 4 bin 500 hektar alan küle dönerken, 4 bin 255 kişi bölgeden tahliye edildi.

İspanya'nın La Palma Adası'nda çıkan orman yangını sürüyor. Adanın kuzeyindeki El Pinar de Puntagorda ormanlık alanında başlayan yangın, güneydeki Tijarafe kasabasına ulaştı. Yangın nedeniyle bölgede 4 bin 500 hektar küle dönerken, 4 bin 255 kişi bölgeden tahliye edildi. Kanarya Adaları Bölgesel Hükümet Başkanı Fernando Clavijo, evlerin boşaltılmasına karşı bir direniş olduğunu ancak önceliklerinin hayat kurtarmak olduğunu söyledi. Clavijo, yangının yayılmasının nedeni olarak rüzgarı ve iklim koşullarına bağlı sıcak hava dalgasını gösterdi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Clavijo ile görüşerek yangından etkilenenlerle dayanışma içinde olduğunu ve tüm gerekli araçları La Palma yetkililerinin emrine vereceğini söyledi.

Yangını söndürme çalışmalarında, İspanyol ordusu tarafından 150 itfaiyeci görevlendirilirken, Kızıl Haç tahliye edilenlere yardım etmek için bir tesis kurdu.

Yangın söndürme çalışmalarının takviye ekiplerin de katılımıyla bugün devam edeceği belirtildi.