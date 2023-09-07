Kuzey Veziristan'da Minibüs Mayına Çarptı: 2 Ölü, 25 Yaralı
Pakistan'ın kuzeybatısındaki Kuzey Veziristan bölgesinde bir minibüsün mayına çarpması sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 25 kişinin yaralandığı bildirildi. Olayda 2 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.
Pakistan'ın kuzeybatısındaki Kuzey Veziristan bölgesinde bir minibüsün mayına çarpması sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 25 kişinin yaralandığı bildirildi.
Polisin yaptığı açıklamaya göre, Kuzey Veziristan'ın Şaval Vadisi'nde bir yolcu minibüsü mayınlı alana girdi.
Olayda 2 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.
Ağustosta bölgede, işçileri taşıyan bir minibüsün kara mayınına çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA / Dünya