Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Kosova'yı Avrupa-Atlantik topluluğu ile işbirliğine davet etti

Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani, Kosova makamlarını Avrupa-Atlantik topluluğu ile yakın işbirliğine davet etti. Aynı zamanda AGİT Dönem Başkanı olan Osmani, Prespa Diyalog Forumu kapsamında basın toplantısı düzenledi.

Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani, Kosova makamlarını Avrupa-Atlantik topluluğu ile yakın işbirliğine davet etti.

Aynı zamanda Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı olan Osmani, Kuzey Makedonya'nın güneybatısındaki Struga şehrinde yapılan Prespa Diyalog Forumu kapsamında basın toplantısı düzenledi.

Kuzey Makedonya'nın, Kosova'nın kuzeyindeki gelişmeleri dikkatli bir şekilde takip ettiğini söyleyen Osmani, NATO üyesi ve AGİT dönem başkanlığını yürüten bir ülke olarak Kuzey Makedonya'nın bölgede barış ve istikrara katkıda bulunma noktasında ek bir yükümlülüğü olduğunu vurguladı.

Bulunduğu pozisyon itibarıyla Kosova makamlarını sadece Avrupa-Atlantik topluluğu ile yakın işbirliğine davet edebileceğine işaret eden Osmani, "Çünkü tecrübemiz, onlarla işbirliğinin, koordinasyonun, onlara güvenmenin bizi asla yarı yolda bırakmadığını ve hiçbir zaman ihanet etmediğini gösteriyor. Sadece Kosova'ya değil, tüm bölgeye verebileceğimiz en iyi tavsiye: 'Avrupa-Atlantik topluluğu ile ilişkilerinizi yakın tutun, çünkü bu bölgenin tek geleceğidir'." diye konuştu.

Bujar Osmani, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın "tarafların bu durumdan uzaklaşması" yönündeki girişimini de memnuniyetle karşıladığını aktardı.

Prespa Diyalog Forumunun, AB ve diğer ülkelerce yeterince temsil edilmesi nedeniyle memnuniyetini dile getiren Osmani, "AB Konseyi Başkanı Charles Michel videokonferans yöntemiyle forumun bugünkü resmi açılışında konuşacak. Kendisi AB'nin en üst düzey temsilcisi. Aynı şekilde NATO Genel Sekreteri de cumhurbaşkanları panelinde konuşacak." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, basın toplantısı öncesinde Osmani, Brüksel merkezli "Avrupa Dostları" Enstitüsünün Stratejik Politikalar Direktörü Dharmendra Kanani ile görüşerek, bölge ülkeleri arasında uzlaşma, diyalog ve işbirliğini teşvik eden İşbirliği Anlaşması imzaladı.