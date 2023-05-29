Kuzey Makedonya'daki siyasi parti liderleri, Erdoğan'ı seçim zaferi için tebrik etti

Kuzey Makedonya'daki siyasi parti liderleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı tebrik etti.

Ana muhalefet partisi İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik Birliği (VMRO-DPMNE) lideri Hristijan Mickoski, Erdoğan'ın seçimdeki başarısından dolayı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "(Kuzey) Makedonya'nın büyük dostu Recep Tayyip Erdoğan'a önemli ve net zaferinden dolayı tebrikler. Erdoğan'a başarılı bir görev süresi, dost Türk halkı ve devletinin de yeni kazanımlar elde etmesini diliyorum." ifadesini kullandı.

Ülkedeki Arnavut muhalefet partisi Alternativa lideri Afrim Gashi de Türkçe ve Arnavutça paylaştığı mesajda, Erdoğan'ın tamamen demokratik bir seçim sonucunda elde ettiği zaferin, hem Türk halkının siyasi ve demokratik olgunluğunun hem de Türk vatandaşlarının mevcut iktidarın yönetimine müteşekkirliğinin göstergesi olduğunu vurguladı.

?Erdoğan'ı tebrik eden ve ileriki dönemde muvaffakiyetler dileyen Gashi, "Kazanılan bu zaferin işbirliğimizi daha da pekiştirmesini ümit ediyor, hem ülkelerimiz hem de halklarımız için hayırlı olmasını diliyorum. Tebrikler." sözlerini sarf etti.

Hükümet ortaklarından Boşnak Demokrat Birliği (BDS) Başkanı Munir Kolaşinac ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferini kutlayarak, "(Erdoğan) Ülkesini ve insanını her alanda ne kadar sevdiğini sadece çaba ve adanmışlık ile göstermiştir. Kendisine verilen her oy, onun meşakkatli çalışması ve fedakarlığının bir teyididir. Bu zafer, Türkiye ve bölgenin refahının, başarısının, ilerlemesinin ve ekonomik kalkınmasının teminatıdır. Bu zafer, Türk milletinin olduğu kadar, Boşnak milleti dahil Türkiye'nin kardeş milletlerinin de gururudur." değerlendirmesinde bulundu.