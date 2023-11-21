Kuzey Kore, Yörüngeye Keşif Uydusu Göndereceğini Duyurdu

Kuzey Kore, 22 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında yörüngeye keşif uydusu göndereceğini belirterek Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri'ne uyarıda bulundu. Ülkenin güney batısı ve Filipinler'in doğusundaki Pasifik Okyanusu açıklarına uyduyu taşıyan roketin ya da roket parçalarının düşebileceği konusunda uyarıda bulunan Kuzey Kore, Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri'ni teyakkuza geçirdi.

Kuzey Kore, 22 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında yörüngeye keşif uydusu göndereceğini belirterek Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri'ne uyarıda bulundu.

Kuzey Kore, yörüngeye keşif uydusu gönderme girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından beklenen 3'ncü deneme için tarih verdi. Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri'ne bildirimde bulunan Pyongyang, 22 Kasım -1 Aralık tarihleri arasında uydu fırlatma girişiminde bulunacağını duyurdu. Kuzey Kore, ülkenin güney batısı ve Filipinler'in doğusundaki Pasifik Okyanusu açıklarına uyduyu taşıyan roketin ya da roket parçalarının düşebileceği konusunda uyarırken, teyakkuza geçen Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri bölgede seyreden gemilere dikkatli olma çağrısında bulundu.

Kuzey Kore geçtiğimiz Mayıs ve Ağustos aylarında 2 başarısız keşif uydusu fırlatma girişiminde bulunmuştu. Pyongyang 3'ncü deneme için Ekim ayını işaret etse de herhangi bir deneme yapılmamıştı. - TOKYO