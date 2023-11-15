Kuzey Kore, yeni tip motorlarla füze geliştirdi

SEUL, 15 Kasım (Xinhua) -- Resmi Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin ( Kuzey Kore ) orta menzilli balistik füzeler için yeni tip yüksek tahrikli katı yakıtlı motorlar geliştirdiğini duyurdu.

Ajans, Çarşamba günkü haberinde Kuzey Kore'nin füze sektörünün, ilk kademe motorun yerdeki ilk jet testlerini 11 Kasım'da, ikinci kademe motorun yerdeki ilk jet testlerini ise 14 Kasım'da başarılı şekilde gerçekleştirdiğini bildirdi.

Haberde, kısa süre önce yapılan testlerin, orta menzilli balistik füzeler için yeni geliştirilen motorların teknik özelliklerinin değerlendirilmesi amacıyla yapıldığı kaydedildi.

Ajans, söz konusu testlerin "ülkenin karşı karşıya olduğu tehlikeli ve istikrarsız güvenlik ortamı ile bölgede gelecekte ortaya çıkabilecek askeri durum ışığında, Kuzey Kore'nin silahlı kuvvetlerinin stratejik taarruz kabiliyetlerinin daha da artırılması için gerekli bir işlem" olduğunu ifade etti.