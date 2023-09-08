Kuzey Kore, yeni taktik nükleer denizaltıyı tanıttı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, deniz kuvvetlerinin nükleer caydırıcılığının bir parçası olarak yeni bir taktik nükleer denizaltıyı tanıttı. Kim, deniz kuvvetlerinin hızla geliştirilmesinin ulusal savunma için önemli bir öncelik olduğunu belirtti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, deniz kuvvetlerinin "devletin nükleer caydırıcılığının parçası olması" sözü kapsamında, yeni bir "taktik nükleer denizaltı" tanıtıldı.

Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, nükleer denizaltının tanıtıldığı törene Kim de katıldı.

Kim'in "devletin nükleer caydırıcılığının daha da güçlendirileceği ve deniz kuvvetlerinin nükleer caydırıcılığın bir parçası olacağı" sözünün ardından düzenlenen törende, nükleer enerjiyle çalışan yeni taktik denizaltı tanıtıldı.

Törende konuşan Kim, düşmanların son zamanlarda saldırgan girişimlerinin arttığını söyleyerek, deniz kuvvetlerinin hızla geliştirilmesinin ulusal savunma için en önemli öncelik olduğunu ifade etti.

Kim, söz konusu denizaltıdan daha fazla inşa etme planlarının olduğunu da açıkladı.

Kim'den, deniz kuvvetleri "nükleer caydırıcılığın parçası" olacak mesajı

Kim, Deniz Kuvvetleri Günü'nde yaptığı konuşmada, ABD öncülüğündeki "düşmanca" faaliyetlerin Kore Yarımadası'nda "nükleer savaş tehdidiyle" istikrarsızlığa yol açtığını söylemişti.

Ordudaki her birime yeni silahlar verileceğine işaret eden Kim, deniz kuvvetlerinin "devletin nükleer caydırıcılığının parçası" olacağının da altını çizmişti.