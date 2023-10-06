Kuzey Kore, Rusya'ya ağır silah göndermeye başladı iddiası

ABD'li CBS News, bir hükümet yetkilisine dayandırarak verdiği haberinde Kuzey Kore'nin Rusya'ya ağır silah göndermeye başladığını iddia etti. Transferin detayları ve karşılığında ne aldığı henüz netlik kazanmadı.

ABD'li CBS News, bir hükümet yetkilisine dayandırarak verdiği haberinde Kuzey Kore'nin Rusya'ya ağır silah göndermeye başladığını iddia etti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen ay Vladivostok'da gerçekleştirdiği zirvenin yankıları sürerken ABD basını, Kuzey Kore'nin Rusya'ya ağır silah göndermeye başladığını iddia etti. ABD'li yetkiliye dayandırılarak yapılan haberde transferin yeni ve uzun vadeli bir tedarik zincirinin parçası mı yoksa daha sınırlı bir sevkiyat mı olduğunun bilinmediği ifade edilirken, Kuzey Kore'nin gönderilen mühimmat karşılığında Rusya'dan ne aldığının da henüz netlik kazanmadığı belirtildi.

Silah müzakeresi iddiası gündeme gelmişti

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, geçtiğimiz Ağustos ayında yaptığı açıklamada Kuzey Kore ve Rusya'nın aktif olarak silah müzakereleri yürüttüğünü söylemişti. "Bu müzakerelerin ardından üst düzey görüşmeler önümüzdeki aylarda devam edebilir. Potansiyel anlaşmalarla Rusya, Kuzey Kore'den Ukrayna'da kullanmayı planladığı önemli miktarlar ve çeşitli türlerde mühimmat alabilir" uyarısı yapan Kirby, Kuzey Kore'nin daha önce Rusya'ya silah satmayacağını açıkladığını hatırlatmıştı. Kirby, "Ancak Kuzey Kore'nin Rusya'nın Ukrayna'daki askeri kuvvetlerine destek sağlamayı değerlendirmeye devam etmesinden endişe duyuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Kim Putin ile görüşmüştü

Silah pazarlığı iddialarının ortasında geçen ay Rusya'yı ziyaret eden Kim ise Putin ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirmişti. Liderler stratejik iş birliğini geliştirme konusunda mutabık kalırken, ikilinin Moskova'nın Pyongyang'a uydu ve nükleer denizaltı göndermesi karşılığında Kim'in Rusya'ya top mermileri ve tanksavar füzeleri sağlama planını ele aldığı iddia edilmişti. - WASHINGTON