Kuzey Kore, Panmunjom Ateşkes Antlaşması'nın 70. yıl dönümü kutlamaları için Rusya'yı davet etti

Kuzey Kore, Panmunjom Ateşkes Antlaşması'nın 70. yıl dönümü kutlamaları için Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu başkanlığındaki heyeti ülkeye davet etti. Heyet, kazanılan zaferin 70. yıl dönümü dolayısıyla tebrik ziyareti gerçekleştirecek.

Kuzey Kore, "zafer" olarak kutladığı, Kore Savaşı'nı sona erdiren Panmunjom Ateşkes Antlaşması'nın 70'inci yıl dönümü kutlamaları için Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu başkanlığındaki heyeti ülkeye davet etti.

Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansına göre, Şoygu başkanlığındaki askeri heyetin, "kazanılan zaferin" 70'inci yıl dönümü dolayısıyla bu hafta ülkeye "tebrik ziyareti" gerçekleştireceği ifade edildi.

Rus heyeti, Kuzey Kore Milli Savunma Bakanlığının daveti üzerine ülkeye gelecek.

Kuzey Kore, Kovid-19 salgınından sonra yurt dışından ilk olarak Çin heyetini davet etmişti

Kuzey Kore, Kovid-19 salgını sonrasında yurt dışından ilk olarak Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Li Hongcong başkanlığındaki heyeti ağırlayacağını duyurmuştu.

Li başkanlığındaki heyet, ziyaret kapsamında Birleşmiş Milletler ile Kuzey Kore ve Çin arasında imzalanan Panmunjom Ateşkes Antlaşması'nın 70'inci yıl dönümü için düzenlenecek anma törenlerine katılacak.

Anlaşma 27 Temmuz 1953'te imzalanmıştı

Kore Savaşı'nı sona erdiren, 27 Temmuz 1953 yılında imzalanan Panmunjom Ateşkes Antlaşması Birleşmiş Milletler ile Kuzey Kore ve Çin arasında imzalanmıştı.

Kuzey Kore'nin 25 Haziran 1950'de sınırı teşkil eden 38'inci paralel boyunca Güney Kore'yi işgal etmesiyle başlayıp 27 Temmuz 1953'te sona eren Kore Savaşı, birçok girişime karşın barış anlaşması imzalanamadığı için teknik olarak hala devam ederken; Panmunjom Ateşkes Antlaşması'nın 70'inci yılında taraflar arasında hala kalıcı barış aranıyor.