Kuzey Kore'nin fırlattığı roket patladı

Güney Kore tarafından kaydedilen görüntüler, Kuzey Kore'nin casus uydu fırlatmak için kullandığı roketin ilk bölümünün gövdeden ayrıldıktan sonra patladığını ortaya koydu. Patlamanın rokette kullanılan teknolojinin yabancı ülkeler tarafından analiz edilmesini önlemek üzere kasıtlı olarak gerçekleştirildiği yorumları yapıldı.

- Güney Kore : " Kuzey Kore, uydu fırlatmak için kullandığı roketi kasıtlı olarak infilak ettirmiş olabilir"

SEUL - Güney Kore tarafından kaydedilen görüntüler, Kuzey Kore'nin casus uydu fırlatmak için kullandığı roketin ilk bölümünün gövdeden ayrıldıktan sonra patladığını ortaya koydu. Patlamanın rokette kullanılan teknolojinin yabancı ülkeler tarafından analiz edilmesini önlemek üzere kasıtlı olarak gerçekleştirildiği yorumları yapıldı.

Kuzey Kore'nin Malligyong-1 adlı casus uyduyu yeni tip Chollima-1 roketi ile yörüngeye yerleştirmesinin yankıları sürerken, Güney Kore'deki Yonsei Üniversitesi tarafından kaydedilen bir görüntü çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı. Meteorları izlemek için kullanılan kamera tarafından kaydedilen görüntülerde Kuzey Kore'nin gözlem uydusu fırlatmak için kullandığı roketin ilk aşama güçlendiricisinin gövdeden ayrıldıktan sonra infilak ettiği görüldü. Uzmanlar, patlamanın ABD ve Güney Kore'nin kullanılan roket teknolojisini analiz etmesini engellemek isteyen Kuzey Kore tarafından kasıtlı olarak gerçekleştirildiği yorumunda bulundu.

Kuzey Kore yörüngeye uydu göndermişti

Kuzey Kore, 21 Kasım'da casus uydunun Sohae Uydu Fırlatma Tesisi'nden yerel saatle 22.42'de fırlatıldığını ve 22.54'te uydunun yörüngeye yerleştiğini bildirmişti. Güney Kore Savunma Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada ise, roketin enkazını bulmak üzere yürütülen çalışmaların sürdüğü kaydedilmişti.