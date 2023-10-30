Kuzey Kore, mahsur kalan gemisini kurtardı
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Kuzey Kore, Güney Kore ile fiili deniz sınırı olan Kuzey Sınır Hattı'nın (NLL) kuzeyindeki Doğu Denizi'nde mahsur kalan gemisini kurtardı.
Kuzey Kore, Güney Kore ile fiili deniz sınırı olan Kuzey Sınır Hattı'nın (NLL) kuzeyindeki Doğu Denizi'nde mahsur kalan gemisini kurtardı.
Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS) sözcüsü Lee Sung-joon, düzenlediği basın toplantısında dün NLL'nin kuzeyindeki Doğu Denizi yakınlarında mahsur kalan Kuzey Kore gemisine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Lee söz konusu gemiye dair, "Kuzey Koreli yetkililer, gece gemiyi çekti." ifadesini kullandı.
Güney Kore, dün, Doğu Denizi'nde Kuzey'e ait geminin mahsur kaldığının tespit edilmesinin ardından bu gemiye insani yardımda bulunduklarını duyurmuştu.