Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi BMGK'yi kınadı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, balistik füze fırlatmalarının ardından BMGK'yi kınadı. Kim Yo-jong, BMGK'nin acil oturum düzenlemesine büyük hoşnutsuzluk duyduğunu belirtti ve Kuzey Kore'nin meşru müdafaa hakkını vurguladı. ABD'nin düşmanca politikalarının devam etmesi durumunda Kuzey Kore'nin nükleer planlarını sürdüreceği uyarısında bulundu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, balistik füze fırlatmalarının ardından acil oturum düzenleyen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) kınadı.

Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA'ya göre, Kim Yo-jong yaptığı açıklamada, acil toplantı düzenleyen BMGK'yi eleştirdi.

Kim, Kuzey Kore'nin füze fırlatmasının ardından acil oturum düzenleyen BMGK'den "büyük hoşnutsuzluk" duyduğunu belirtti.

Füze denemesini "meşru müdafaa" olarak niteleyen Kim, ABD'nin "düşmanca politikasına" yanıt vermenin Kuzey Kore'nin kendi hakkı olduğunu vurguladı.

Kim, "Kimsenin yeni tip katı yakıtlı kıtalararası balistik füze (ICBM) fırlatma denememize karşı çıkmak için herhangi bir gerekçesi yok." ifadesini kullandı.

Washington'ın Pyongyang'a karşı "düşmanca politikalarını" terk edene kadar nükleer planlarını sürdüreceklerini kaydeden Kim, bu politikaların devam etmesi durumunda ABD'yi "çok uğursuz" şeylerin beklediği konusunda uyardı.

Kuzey Kore Hwasong-18 tipi füze fırlatmıştı

Kuzey Kore, 12 Temmuz'da Hwasong-18 tip "katı yakıtlı kıtalar arası balistik füze" denemesi yaptığını duyurmuştu. "Hwasong-18" tip füzenin irtifa ve uçuş süresinin "rekor" seviyelere ulaştığı belirtilmişti.

Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönünde fırlattığı ve 75 dakika havada kalan balistik füzenin deneme atışını Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un da izlediği kaydedilmişti.

Japonya Savunma Bakanlığı da füzenin kuzeydeki Hokkaido Adası'nın 250 kilometre açıklarına ve Japon münhasır ekonomik bölgesi dışına düştüğünü bildirmişti.

Birleşmiş Milletlerden (BM) yapılan açıklamada ise Genel Sekreter Antonio Guterres'in Kuzey Kore'nin balistik füze denemesini şiddetle kınadığı ifade edilmiş, ülkeye uluslararası yükümlülüklere ve BMGK'nin ilgili kararlarına uyması çağrısı yapılmıştı.

Kuzey Kore'nin balistik füze fırlatmasının ardından dün BMGK acil oturumu düzenlenmişti.

Toplantının ardından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin provokasyonları karşısında sessiz kalınamayacağı, bu davranışların "hukuka aykırı olduğu, istikrarı bozduğu ve normalleştirilmeyeceği" vurgulanmıştı.