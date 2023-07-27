Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, Rusya Savunma Bakanı'na Yeni Füze Sistemlerini Tanıttı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kore Savaşı ateşkesinin yıldönümünde Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya Kuzey Kore'nin yeni füze sistemlerini tanıttı. Şoygu, Kim'e Putin'in mektubunu iletti ve iki lider arasında milli savunma ve güvenlik konularında fikir birliği sağlandı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kore Savaşı ateşkesinin yıldönümünün kutlandığı "Zafer Günü" vesilesiyle Pyongyang'ı ziyaret eden Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya Kuzey Kore'nin yeni füze sistemlerini tanıttı.

Korona virüs salgınının ardından Rusya'dan Kuzey Kore'ye bakanlık düzeyinde ilk ziyaret yapıldı. Pyongyang'a gelen Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve beraberindeki heyet, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un tarafından kabul edildi. Kim, Rus askeri heyetinin Zafer Günü" vesilesiyle başkent Pyongyang'da bulunmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti. "Dostça" olduğu ifade edilen görüşmede Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gönderdiği el yazması mektubu Kim'e iletirken, Kuzey Kore lideri "içten ve güzel" mektup için teşekkürlerini sundu. Kim ve Şoygu, görüşmede milli savunma ve güvenlik alanındaki ikili meseleler, bölgesel ve uluslararası güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunarak fikir birliğine vardı. Görüşmede "stratejik ve geleneksel" olarak Kuzey Kore-Rusya ilişkilerinin daha da geliştirilmesi, iki ülke arasındaki ulusal savunma ve güvenlik alanındaki "stratejik işbirliğinin" daha da derinleştirilmesi için önemli bir fırsat olduğu belirtildi. Kim Jong-un'un Şoygu'dan savunma bakanı başkanlığındaki askeri heyeti Pyongyang'a görevlendirdiği için Putin'e teşekkürlerini iletmesini istediği vurgulandı.

Kim, Şoygu'ya yeni füze sistemlerini gösterdi

Kuzey Kore lideri Kim, Bakan Şoygu ile Kuzey Kore'nin modernize ettiği ve "Zafer Günü" kutlamaları için tasarlanan yeni askeri teçhizatlarının yer aldığı sergiyi gezdi. Kuzey Kore lideri, Şoygu'ya Kuzey Kore'nin balistik füze sistemleri ve yeni insansız hava araçlarını (İHA) tanıttı.

1950-1953 yılları arasında yapılan Kore Savaşı'nın sona ermesinin kutlandığı "Zafer Günü" vesilesiyle Kuzey Kore'ye gelen Şoygu ve beraberindeki heyetin "Zafer Günü"nün 70. yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek törenlere katılması bekleniyor. - PYONGYANG