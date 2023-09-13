Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un, Rusya ile İlişkileri Geliştirmeyi Önceliklendiriyor

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Rusya ile ilişkilerin ülkesi için en önemli öncelik olduğunu belirtti. Kim, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede dostluğun köklü bir geçmişe dayandığını ve ilişkilerin yeni bir seviyeye taşınmasına yardımcı olacağına inandığını ifade etti.

VLADİVOSTOK, 13 Eylül (Xinhua) -- Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore) lideri Kim Jong Un, Moskova ile ilişkileri geliştirmenin ülkesi için en önemli öncelik olduğunu belirtti.

Kremlin'e göre, Çarşamba günü Rusya'nın Uzak Doğu kısmındaki Amur bölgesinde bulunan Vostoçni Uzay Üssü'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşen Kim, "Dostluğumuz köklü bir geçmişe dayanıyor ve Rusya Federasyonu ile ilişkiler şu anda ülkemizin en önemli önceliğidir" dedi.

Putin'e daveti için teşekkür eden Kim, ziyaretin çok kritik bir zamanda gerçekleştiğini vurguladı.

Kim ayrıca ikili temasların "ilişkileri yeni bir seviyeye taşımaya" yardımcı olacağına dair inancını ifade etti.