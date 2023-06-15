Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'e doğum günü tebriği gönderdi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in 70. doğum günü için tebrik mesajı yayınladı. Jong-un, mesajında Xi'nin liderliği sayesinde Çin'in ulusal gücünün arttığını ve refah toplumu hedefine ulaşıldığını belirtti. Bu mesaj, Kuzey Kore'nin en büyük müttefiklerinden biri olan Çin ile bağlarını güçlendirme çabası olarak yorumlandı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'e 70'inci yaşı için tebrik mesajı gönderdi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, bugün 70'inci yaşını kutluyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Xi'nin doğum günü için bir mesaj yayınladı. Kuzey Kore lideri, mesajında Xi'ye en içten tebriklerini iletirken Xi'nin liderliği sayesinde Çin Komünist Partisi'nin saygınlığının daha da arttığını, kapsamlı bir refah toplumu inşa etme hedefine başarıyla ulaşıldığını ve Çin'in ulusal gücü ve uluslararası konumunun dikkate değer bir şekilde güçlendiğini belirtti. Xi'nin, partisine ve halkına önderlik ederek modern bir sosyalist devlet inşa etme yolunda büyük başarılar elde ettiğini görmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Jong-un, Çin'in refahı için verilen mücadelede galip gelineceğine olan inancını dile getirdi. Kuzey Kore lideri Jong-un, mesajını Xi'nin Çin Komünist Partisi, Çin Halk Cumhuriyeti ve Çin halkına liderlik etme konusundaki çalışmalarında başarılar dileyerek sonlandırdı.

Zamanlaması dikkat çekti

Nükleer silah ve balistik füze programı nedeniyle uluslararası yaptırımların hedefi olan ve ekonomik olarak zorlu bir süreçten geçen Kuzey Kore'nin lideri Jong-un'un son mesajı, hali hazırda en büyük müttefiklerinden biri olan Çin ile bağları daha da güçlendirme çabası olarak yorumlandı. Kim Jong-un, geçtiğimiz Ekim ayında ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e 70. doğum günü vesilesiyle bir kutlama mesajı göndererek ikili ilişkileri geliştirme umudunu dile getirmişti. - PYONGYANG

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