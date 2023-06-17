Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD'nin Güney Kore'ye nükleer denizaltı göndermesi üzerine toplandı

Kuzey Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi, ABD'nin Güney Kore'ye dünyanın en büyük denizaltılarından nükleer enerjili 'Ohio sınıfı' güdümlü füze denizaltısı USS Michigan'ı konuşlandırması üzerine toplandı. Toplantıda, savunma stratejilerinin yanı sıra ülkede kötüye giden ekonomik durumun da ele alındığı, Merkez Komitesinin konuya ilişkin görüşmelerini sürdüreceği aktarıldı.

Kuzey Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi, ABD'nin Güney Kore'ye dünyanın en büyük denizaltılarından nükleer enerjili "Ohio sınıfı" güdümlü füze denizaltısı USS Michigan'ı konuşlandırması üzerine toplandı.

Toplantı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un katılımıyla gerçekleşti.

Kuzey Koreli bir yetkili, Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) yaptığı açıklamada, parti üyelerinin ABD'nin Güney Kore'ye USS Michigan'ı göndermesi sonucu "değişen uluslararası durumla başa çıkmak için" savunma hamlelerini görüştüklerini belirtti.

Toplantıda, savunma stratejilerinin yanı sıra ülkede kötüye giden ekonomik durumun da ele alındığı, Merkez Komitesinin konuya ilişkin görüşmelerini sürdüreceği aktarıldı.

Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'nin ortak tatbikatlarını "işgal provası" olarak nitelendiriyor.

ABD ile Güney Kore'nin yaptığı ve gerçek mühimmatların kullanıldığı geniş çaplı tatbikata tepki olarak Kuzey Kore 15 Haziran'da iki balistik füze denemesi yapmıştı.

ABD, USS Michigan'ı dün Güney Kore'nin Busan Limanı'na konuşlandırmıştı.