- Kuzey Kore lideri Kim'den Rusya'da savaş ve sivil uçaklarının üretildiği fabrikalara ziyaret

MOSKOVA - Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya'nın Komsomolsk-na-Amure kentinde savaş ve sivil uçaklarının üretildiği fabrikalarda incelemelerde bulundu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Rusya'da temaslarını sürdürüyor. Komsomolsk-na-Amure kentine geçen Kim, Habarovsk Bölge Valisi Mikhail Degtyarev ve Komsomolsk-on-Amur Belediye Başkanı Alexander Zhornik tarafından karşılandı. Rusya Başbakan Yardımcısı Denis Manturov'un da eşlik ettiği Kim, Su-35 ve Su-57 savaş uçakları dahil olmak üzere gelişmiş savaş uçaklarının üretildiği Yuri Gagarin Komsomolsk-on-Amur Uçak Fabrikasına ziyaret gerçekleştirdi. Burada incelemelerde bulunan Kim, savaş uçaklarına dair yetkililerden bilgi aldı. Kim daha sonra Sukhoi Superjet 100 yolcu uçaklarının üretildiği montaj tesisini gezdi. Kim ayrıca Su-35 savaş uçağının gösteri uçuşunu da izledi.

"Kuzey Kore ile birçok alanda iş birliği potansiyeli görüyoruz"

Rusya Başbakan Yardımcısı Manturov, Kim'in ziyaretine dair yaptığı açıklamada, "Kuzey Kore liderine önde gelen uçak üretim tesislerimizden birini gösterdik. Hem uçak yapımında hem de diğer sektörlerde iş birliği potansiyeli görüyoruz. Bu, ülkelerimizin teknolojik egemenliğe ulaşma yolunda karşı karşıya olduğu görevlerin yerine getirilmesi açısından özellikle önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Komsomolsk-na-Amure kentinde yaklaşık 5 saat geçiren Kim, daha sonra zırhlı treniyle kentten ayrıldı.

Kim'in Rusya ziyareti

Kuzey Kore lideri Kim Yong-un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine 12 Eylül Salı günü Rusya'ya gelmişti. Kim 13 Eylül'de Amur bölgesindeki Vostoçni Uzay Üssü'nde Putin ile görüşme gerçekleştirmiş, yeni inşa edilen üssün uzay roketi montaj atölyesini incelemişti. İki lider daha sonra gerçekleştirdiği baş başa görüşmede ekonomik iş birliği, bölgesel durum ve diğer konuları ele almıştı. Kim görüşmede Rusya'nın batılı ülkeler ile yaşadığı gerilim ve Ukrayna'daki savaşa değinerek, "Rusya, kendisine karşı çıkan hegemonik güçlere yönelik devlet egemenliğini savunmak ve güvenliğini korumak için kutsal bir mücadele veriyor. İlişkilerimizi artık daha da geliştirmek istiyoruz. Başkan Putin'in ve Rus hükümetinin tüm kararlarını destekledik ve destekleyeceğiz. Emperyalizme karşı mücadele veren egemen bir devletin inşasında da her zaman birlikte olacağız" ifadelerini kullanmıştı.