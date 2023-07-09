Kuzey Kore, Japonya'nın Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nin radyoaktif atık sularının denize tahliyesini durdurmaya çağırıyor

Kuzey Kore, Japonya'nın Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nin radyoaktif atık sularının denize tahliyesi planını durdurma çağrısı yapıyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın güvenlik standartlarına uygun olduğunu bildirdiği tahliye planı, komşu ülkelerin tepkisine neden oluyor.

Kuzey Kore, uluslararası toplumu, Japonya'nın Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nin radyoaktif özellikli atık sularının denize tahliye edilmesi planını durdurmaya davet etti.

CNN'in haberine göre, Kuzey Kore Toprak ve Çevri Koruma Departmanı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin Japonya ve Güney Kore'ye yaptığı ziyaretin ardından açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Uluslararası toplum, insanlığın evi olan mavi gezegeni bozmaya çalışan yozlaşmış gücün şeytani, insanlık karşıtı ve hasımca eylemini oturup izlememeli, onları tamamen durdurmak ve yok etmek için birleşmelidir." ifadesine yer verildi.

UAEA, 4 Temmuz'da, Japonya'nın Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde biriken atık suyun denize tahliyesi planının güvenlik standartlarıyla uyumlu olduğunu bildirmişti.

Tahliyenin bu yaz başlaması planlanıyor

Santraldeki reaktörleri soğutma işlevi gören saf su içinde oluşan radyoaktif maddeler, Gelişmiş Sıvı İşleme Sistemi (ALPS) sayesinde trityum materyali haricinde ayrışıyor.

Plana göre, trityum elementi içeren sıvı sulandırılarak seyreltilecek. Böylelikle tesisi işleten TEPCO şirketi, günden güne artış gösteren suyu periyotlar halinde denize boşaltabilecek.

Resmi takvim açıklanmamasına rağmen okyanusa tahliye periyodunun bu yılın yaz aylarında başlatılacağı açıklanmıştı. UAEA raporunun, süreci hızlandırabileceği kaydediliyor.

Tepkiler

Önceki Suga Yoşihide hükümeti, santralde biriken atık suyun denize boşaltılması planını Nisan 2021'de duyurmuştu.

Tokyo hükümetinin tahliye kararına, komşu ülkeler Çin, Güney Kore ve Tayvan tepki gösteriyor.

Mart 2011'de 9 büyüklüğündeki deprem ile tsunaminin, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki reaktörde yol açtığı nükleer erimeler havaya karışmış ve santralin çevresi "tahliye bölgesi" ilan edilmişti