Kuzey Kore, Japon Denizi yönünde iki balistik füze denemesi yaptı

Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönünde iki balistik füze denemesi yaptığını bildirdi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin Japon Denizi yönüne iki kısa menzilli balistik füze fırlattığı belirtildi.