Kuzey Kore, Japon Denizi yönünde balistik füze denemesi yaptı

Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönünde balistik füze denemesi yaptığını bildirdi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin yerel saatle 19.30'da Japon Denizi yönüne balistik füze fırlattığı belirtildi. Japonya Sahil Güvenliği de Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi yaptığını doğruladı. Japonya Savunma Bakanlığı, denemeye ilişkin bilgi toplandığını açıkladı. Açıklamada, fırlatılan füzenin, Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesi dışına düştüğünün tahmin edildiği ve bölgede seyreden hava ve deniz unsurlarına yönelik olası hasar tespiti yapılacağı kaydedildi.