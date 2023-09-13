Kuzey Kore, Japon Denizi'ne balistik füze denemesi yaptı

Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne balistik füze denemesi yaptığını bildirdi. Füzelerin Japon münhasır ekonomik bölgesi dışına düştüğü ve hasar olmadığı açıklandı.