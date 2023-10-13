Kuzey Kore, İsrail'e karşı silah iddialarını reddetti

Kuzey Kore, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarında kendi silahlarının kullanıldığı iddialarını asılsız olarak nitelendirdi. Kuzey Koreli uzman Ri Kwang-song, ABD'nin Kuzey Kore'yi karalamak amacıyla bu iddiaları yaydığını söyledi.

Kuzey Kore, Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı saldırılarda İsrail'e karşı Pyongyang'a ait silahları kullandığına ilişkin iddiaları "asılsız" olarak niteledi.

Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Kuzey Koreli uluslararası ilişkiler uzmanı Ri Kwang-song, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ri, iddialara ilişkin "ABD'nin Orta Doğu krizini kasıtlı olarak Kuzey Kore'ye bağlamak amacıyla karalama kampanyasına başvurduğunu" söyledi.

Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarında kullandığı silahların Kuzey Kore'ye ait olduğu iddialarını ABD'nin yaydığını öne süren Ri, "ABD'nin sürüngen basın kuruluşları ve sözde organlarının Pyongyang'a karşı asılsız ve yanlış söylenti yaydığını" vurguladı.

Ri, ABD'nin "sözde Orta Doğu barışını savunduğunu" ancak bununla bölgedeki "ABD karşıtı ülkeleri çevrelemeyi amaçladığını" iddia etti.

ABD'nin "çatışmalarda siyasi çözüm aramak yerine İsrail'e destek vererek, bölgedeki askeri gerilimin tırmanmasına yol açtığına" işaret eden Ri, "ABD'nin arabulucu değil Orta Doğu barışının yıkıcısı ve Arapların düşmanı olduğunu" vurguladı.

Kuzey Kore'nin iddiaları reddetmesi, merkezi Washington'da bulunan basın kuruluşu Radio Free Asia'nın Hamas'ın Kuzey Kore silahlarının kullanıldığından şüphelenildiğini iddia etmesi ve Hamas askerlerinden birinin Kuzey Kore'de üretilen "F-7 roket güdümlü el bombasına" benzeyen bir silahın kullanıldığı videoya atıfta bulunmasının ardından geldi.

Kuzey Kore, İsrail'le Filistinlilerin çatışmasında Tel Aviv yönetimini suçlamış, çatışmaların artmasının "İsrail'in aralıksız suç teşkil eden eylemlerinin sonuçları" olduğunu ifade etmişti.