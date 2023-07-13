Kuzey Kore, Hwasong-18 Tipi Balistik Füze Denemesini Duyurdu

Kuzey Kore, Hwasong-18 tip "katı yakıtlı kıtalar arası balistik füze" denemesini gerçekleştirdi. Füzenin irtifa ve uçuş süresi rekor seviyelere ulaştı. Deneme atışını Kuzey Kore lideri Kim Jong-un izledi. ABD ve ona bağlı güçlerin Kuzey Kore'ye karşı askeri provokasyonları yoğunlaşıyor.

Kuzey Kore, dün gerçekleştirdiği Hwasong-18 tip "katı yakıtlı kıtalar arası balistik füze" denemesini duyurdu.

Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberinde, dün sabah gerçekleştirilen füze denemesine ilişkin bilgi verildi.

Denemesi yapılan "Hwasong-18" tip füzenin irtifa ve uçuş süresinin "rekor" seviyelere ulaştığı belirtildi.

Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönünde fırlattığı ve 75 dakika havada kalan balistik füzenin deneme atışını Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un izlediği bildirildi.

KCNA, balistik füze denemesinin, "Kore Yarımadası'ndaki askeri güvenlik durumunun Soğuk Savaş döneminin ötesinde nükleer kriz aşamasına" ulaştığı bir dönemde yapıldığını belirtirken, ABD ve ona bağlı güçlerin Kuzey Kore'ye karşı benzeri görülmemiş askeri provokasyonların yoğunlaştığına da işaret etti.

Güney Kore ve Japonya füze denemesini duyurmuştu

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığının açıklamasında, Kuzey Kore'nin, başkent Pyongyang yakınlarından dün yerel saatle 10.00 sularında Japon Denizi yönüne "uzun menzilli balistik füze" fırlattığını açıklamıştı.

Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, acil toplanan Ulusal Güvenlik Konseyinde (NSC) balistik füze denemesi yapan Kuzey Kore'ye "bedelinin ödetileceğini" ifade etmişti.

Japonya Savunma Bakanlığı, füzenin kuzeydeki Hokkaido Adası'nın 250 kilometre açıklarına ve Japon münhasır ekonomik bölgesi dışına düştüğünü duyurmuştu.

Ülkenin Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu yaptığı açıklamada, füze denemesini kınamış ve "balistik füze fırlatmak bölgenin barış ve güvenliğine tehdittir." demişti.

Birleşmiş Milletlerden (BM) yapılan açıklamada ise Genel Sekreter Antonio Guterres'in Kuzey Kore'nin balistik füze denemesini şiddetle kınadığı ifade edilmiş, ülkeye, uluslararası yükümlülüklere ve ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarına uyması çağrısı yapılmıştı.