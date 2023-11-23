Kuzey Kore, Güney Kore ile askeri gerilimi azaltmayı hedefleyen anlaşmadan çekildi

Kuzey Kore, beş yıl önce imzalanan anlaşmadan çekildiğini açıkladı ve daha güçlü askeri kuvvetleri sınıra gönderdi. Güney Kore ise anlaşmayı askıya almıştı.

Kuzey Kore, Güney Kore ile beş yıl önce imzaladığı ‘askeri gerilimi azaltmayı’ hedefleyen anlaşmadan çekildiğini açıkladı. Seul, anlaşmayı askıya almıştı.

Kuzey Kore Salı günü Malligyong-1 casus uydusunun bulunduğu bir roketi başarılı şekilde uzaya fırlattığını açıklamıştı. Ardından Güney Kore de sınır boyunca gözetleme uçuşlarına devam edeceğini söyleyerek 2018'de imzalanan anlaşmayı askıya aldı.

Bunun üzerine Kuzey Kore de anlaşmadan çekildiğini açıkladı, daha güçlü askeri kuvvetleri ve mühimmatı sınıra gönderdiğini ekledi.

Yapılan açıklamada, “Şu andan itibaren, ordumuz asla 19 Eylül Kuzey Güney Askeri Anlaşması’na bağlı olmayacak” denildi.

2018'de imzalanan bu anlaşma gereği “kara, deniz ve hava dahil her alanda askeri çatışmayı engellemek için alınan bütün önlemlerin” geri çekileceği ve “daha güçlü silahlı kuvvetleri ve yeni tip askeri donanımın” konuşlandırılacağı belirtildi.

Kuzey Kore’nin casus uyduyu fırlattığını açıklamasının ardından Güney Kore ordusu uydunun yörüngeye girdiğini doğruladı ancak gerçekten çalışıp çalışmadığını söylemek için henüz erken olduğunu kaydetti.

Bu fırlatmayı şiddetle kınayan Seul'de, üst düzey yetkililer Çarşamba sabahı, sınırda gözetleme operasyonlarını tekrar başlatma konusunda anlaştı. Bu operasyonlar Güney’in Kuzey Kore’nin sınır üslerini ve silahlarını gözlemlemesini sağlıyor. Bu, 2018 yılında iki ülke lideri tarafından imzalanan, askeri gerilimi azaltmaya yönelik anlaşmaya aykırı. Anlaşma gereği bu bölgeler uçuşa kapalı.

Ancak Kuzey Kore geçtiğimiz iki yılda, füze fırlatarak ya da Güney Kore yönünde denize ağır silah ateşleyerek birkaç defa anlaşma dışına çıkmıştı. Geçtiğimiz Aralık ayında gönderdiği insansız hava araçları Güney Kore sınırını geçmiş, bir tanesi başkent Seul’e kadar gitmişti.

Bazı uzmanlar Kuzey Kore’nin resmi olarak anlaşmadan çekilmesinin çok büyük bir değişime yol açmayacağını söylüyor.

Kore Savunma Analizleri Enstitüsü’nden Jo Bee Yun, “Büyük bir fark olmayacak çünkü Kuzey Kore anlaşmaya zaten bağlı kalmıyordu, sınırlı bir çatışma ihtimali her zaman vardı” diyor.

İki taraf da birbirini gerilimi artırmakla suçluyor ve misillemeyle tehdit ediyor. Jo Ben Yun bunu, fiziksel bir askeri çatışmaya yol açmayabilecek “siyasi bir kısasa kısas” olarak adlandırıyor.

Anlaşmanın feshedilmesinin yaratacağı sonuçlar, Kuzey Kore’nin şimdi yapacağı hamleye bağlı gibi görünüyor.

Güney Kore Ordusu’ndan emekli Korgeneral Chun In-bum, Kuzey Kore'nin Güney Kore için hayatı, “en az onların yaptığı kadar zorlaştırmak istediğini” söylüyor. Bunun için sınıra ağır topları yerleştirip daha fazla insansız hava aracı uçurup, mümkünse Güney Kore topraklarına geçireceğini öngörüyor.

Güney Kore Savunma Bakanı Shin Won-sik, Kuzey bu anlaşmanın durdurulmasını provakasyon için bir bahane olarak kullanırsa, Seul’ün bunu sonuna kadar cezalandıracağını söyledi. Kuzey Kore’nin hareketlerinin izleneceğini ve Başkan Yoon Suk-yeol’un İngiltere ziyareti dönüşünde karşı önlemlerin tartışılacağını ekledi.

Kuzey Kore casus uydu fırlatılmasının “kendini savunma hakkının” bir parçası olduğunu ısrarla belirtiyor. Ancak Güney Kore, ABD ve Japonya bunu şiddetle kınadı.

Bir casus uydu geliştirmek, Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un’un Ocak 2021’de kararlaştırdığı beş yıllık planının bir parçası.

Bu teknoloji, teoride Kuzey Kore’nin, ABD ve Güney Kore’nin bölgedeki kuvvetlerini ve silahlarını takip etmesini; kendi nükleer saldırılarını daha hassas şekilde planlamasını sağlayacak.

Kuzey Kore devlet medyası Kim Jong Un’un yeni uydusuyla halihazırda ABD’nin Guam’daki askeri üssünün görüntülerini incelediğini iddia etti. BBC, bu bilgiyi doğrulayamadı.