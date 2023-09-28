Kuzey Kore, Güney Kore-ABD-Japonya İşbirliğine Karşı Nükleer Saldırı Kapasitesini Güçlendirecek Yasa Kabul Edildi

Kuzey Kore'nin Yüksek Halk Meclisi, ülkenin varlığını ve gelişimini güvence altına almak amacıyla nükleer silah üretimini hızlandırmak için yasa teklifini oybirliğiyle kabul etti. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore-ABD-Japonya işbirliğini NATO'nun Asya versiyonu olarak nitelendirdi ve bu işbirliğinin savaş ve saldırganlığın ana nedeni olduğunu belirtti.

Kuzey Kore'de Güney Kore-ABD-Japonya işbirliğinin "korkunç bir tehdit" oluşturduğu gerekçesiyle nükleer saldırı kapasitesini güçlendirecek yasa yürürlüğe girdi.

Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Kuzey Kore'nin Yüksek Halk Meclisi (SPA), "ülkenin varlığı ve gelişimini güvence altına almak, bölgesel ve küresel huzuru korumak" için nükleer silah üretimini hızlandırmak yönündeki yasa teklifini oybirliğiyle kabul etti.

Yasanın meclisten geçmesinin ardından konuşma yapan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore-ABD-Japonya işbirliğini "NATO'nun Asya versiyonu" olarak nitelendirdi.

Kim, konuşmasında, "(Üçlü işbirliği) savaş ve saldırganlığın ana nedenidir. Bu korkunç bir tehdit, farazi tehdit ya da hayali bir varlık değil." ifadelerini kullandı.

Üçlü işbirliğinin Nükleer Danışma Grubu'nun ülkesine karşı nükleer silahlar kullanılmayı hedeflediğini ileri süren Kim, ABD'nin Kuzey Kore'yi "fiziksel olarak ortadan kaldırma" politikası yürüttüğünü ve Kore Yarımadası'ndaki faaliyetlerinin "nükleer savaş tehditlerini azami düzeye çıkardığını" kaydetti.

Güney Kore'den tepki

Güney Kore Birleşme Bakanlığı ise üçlü işbirliğinin Kuzey'in nükleer silah geliştirme programına sert tepki vereceğini ve uluslararası toplumun işbirliğiyle uygulanacak yaptırımlarla Kuzey üzerinde baskı kurulacağını açıkladı.

Bakanlık açıklamasında, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un 26 Eylül'de söylediği "Kuzey Kore nükleer silah kullanırsa, onun rejimi, Güney Kore-ABD ittifakı tarafından verilecek ezici karşılıkla sona erdirilecektir." ifadesi yinelendi.

Kuzey Kore'nin Yüksek Halk Meclisi, Eylül 2022'de de nükleer silahların caydırıcılık için kullanılmasına ilişkin bir yasa çıkarmıştı.