Kuzey Kore, Fransa ve Güney Kore'nin ortak hava tatbikatını eleştirdi

Kuzey Kore, Fransa ve Güney Kore'nin Kore Yarımadası'nda düzenlediği ortak hava tatbikatını askeri provokasyon olarak nitelendirdi. Kore-Avrupa Derneği Araştırmacısı Ryu Kyong-chol, tatbikatın Kore'nin güvenliğini tehdit ettiğini ve ABD'nin düşmanca politikalarını desteklediğini belirtti. Güney Kore ve Fransa Hava Kuvvetleri arasında gerçekleşen tatbikatta savaş uçakları, nakliye uçakları ve yakıt ikmal uçaklarının taktik operasyonları yer aldı.

Kuzey Kore, ilk kez ortak hava tatbikatı düzenleyen Fransa ve Güney Kore'yi eleştirerek, tatbikatı "askeri provokasyon" olarak niteledi.

Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA'ya göre, Kuzey Kore, iki ülkenin 25 Temmuz'da başlayan ve 2 gün süren Kore Yarımadası'ndaki hava tatbikatına sert tepki gösterdi.

Pyonyang'da bulunan Kore-Avrupa Derneğinden Araştırmacı Ryu Kyong-chol, tatbikatın Kore Yarımadası'nda gerilimi artıran "sorumsuz bir eylem" olduğunu savundu.

Ryu, tatbikatı Kore'nin güvenliğini ve çıkarlarını tehdit eden "askeri provokasyon" olarak nitelerken, bu eylemlerin "ABD'nin düşmanca politikalarını desteklediğini" belirtti.

Fransa'nın Kore Yarımadası'na savaş uçağı göndermesini eleştiren Ryu, "Fransa, enerjisini Asya-Pasifik bölgesinde boşa harcamayı bıraksa iyi olur." dedi.

Ryu, Fransa'nın Kore Yarımadası'nda ihtiyatsızca hareket etmeye devam etmesi halinde kendisini "istenmeyen bir durumda bulacağını" ifade etti.

Güney Kore Hava Kuvvetleri ve Fransa Hava Kuvvetleri, Seul'ün güneydoğusundaki Gimhae Hava Üssü'nde 25 Temmuz'da başlayan ve 2 gün süren ortak hava tatbikatı düzenlemişti.

Tatbikatta, savaş uçakları, nakliye uçakları ve yakıt ikmal uçaklarının taktik operasyonları yer almıştı.