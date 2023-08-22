Kuzey Kore'den Çin'e İlk Uluslararası Uçuş Gerçekleştirildi

Kuzey Kore'de Covid-19 salgını sonrası ilk uluslararası uçuş gerçekleştirildi. Koryo Havayolları'nın JS151 sefer sayılı Tupolev Tu-204 uçağı, Pekin'e iniş yaptı. Uçuşun ardından Çin'den Kuzey Kore'ye de bir sefer gerçekleştirildi.

Kuzey Kore'de devlete ait Koryo Havayolları'nın JS151 sefer sayılı Tupolev Tu-204 uçağı, Covid-19 salgınından bu yana ilk uluslararası uçuşunu Çin'e gerçekleştirdi.

Kuzey Kore'de Covid-19 salgını sonrası ilk uluslararası uçuş gerçekleştirildi. Bugün başkent Pyongyang Sunan Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan devlete ait Koryo Havayolları'nın JS151 sefer sayılı 210 yolcu kapasiteli Tupolev Tu-204 uçağı yerel saatle 09.16'da Pekin Başkent Uluslararası Havalimanı'na indi. Uçakta bulunan yolcuların kim olduğu ya da uçağın kaç yolcu taşıdığı bilinmezken, seyahat acentesi Koryo Tur tarafından yapılan açıklamada, Çin'e giden Kuzey Kore vatandaşlarının evlerine dönebilmeleri için Pyongyang-Pekin güzergahının yeniden açıldığı belirtildi.

Pyongyang'dan kalkış yapan uçağın Çin'e varmasının ardından yerel saatle 13.05'te Çin'den Kuzey Kore'ye de bir sefer gerçekleştirildi. Pyongyang'a inen uçaktaki yolcu sayısının da bilinmediği belirtilirken Pekin Havalimanı'nda yakasında Kuzey Kore bayraklı çok sayıda yolcu bulunduğu kaydedildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada ise, Covid-19 salgını nedeniyle sınırların kapatılmasının ardından durdurulan Pekin uçuşlarının 3,5 yıl sonra yeniden başladığı duyuruldu. - PYONGYANG