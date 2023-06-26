Kuzey Kore'de ABD karşıtı gösteri düzenlendi

Kuzey Kore'de 120 binden fazla kişinin katılımıyla Kore Savaşı'nın 73. yıl dönümünde ABD karşıtı gösteri düzenlendiği bildirildi. Gösterilerde "ABD emperyalistlerine karşı acımasız intikam" sloganları atılırken göstericiler, ABD ile "hesaplaşmanın kendi görevleri olduğunu" ifade etti.