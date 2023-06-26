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Kuzey Kore'de ABD karşıtı gösteri düzenlendi

Kuzey Kore'de ABD karşıtı gösteri düzenlendi

Dünya Haberleri

Kuzey Kore'de 120 binden fazla kişinin katılımıyla Kore Savaşı'nın 73. yıl dönümünde ABD karşıtı gösteri düzenlendiği bildirildi. Gösterilerde "ABD emperyalistlerine karşı acımasız intikam" sloganları atılırken göstericiler, ABD ile "hesaplaşmanın kendi görevleri olduğunu" ifade etti.

Kuzey Kore'de 120 binden fazla kişinin katılımıyla Kore Savaşı'nın 73. yıl dönümünde ABD karşıtı gösteri düzenlendiği bildirildi.

Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, başkent Pyongyang'daki gösterilere işçiler ve gençlerin yanı sıra iktidardaki İşçi Partisinden üst düzey yetkililer katıldı.

Gösterilerde "ABD emperyalistlerine karşı acımasız intikam" sloganları atılırken göstericiler, ABD ile "hesaplaşmanın kendi görevleri olduğunu" ifade etti.

120 binden fazla kişinin katıldığı Kore Savaşı'nın 73. yıl dönümünde düzenlenen gösterilerde katılımcılar, savaşın patlak vermesinden ABD'yi sorumlu tuttu.

Kore Savaşı, 25 Haziran 1950'de Kuzey Kore'nin Güney Kore'yi işgali üzerine başlamıştı.

Çin ve Sovyetler Birliği Kuzey Kore'ye, ABD önderliğindeki Birleşmiş Milletler (BM) de Güney Kore'ye savaş boyunca destek vermişti.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Dünya

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