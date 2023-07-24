Kuzey Kore, Çin heyetini ağırlayacak

Kuzey Kore, Kovid-19 salgını sonrasında yurt dışından ilk olarak Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Li Hongcong başkanlığındaki heyeti ağırlayacak. Heyet, Panmunjom Ateşkes Antlaşması'nın 70'inci yıl dönümü için düzenlenecek anma törenlerine katılacak.

Kuzey Kore, Kovid-19 salgını sonrasında yurt dışından ilk olarak Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Li Hongcong başkanlığındaki heyeti ağırlayacak.

Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi ve Pyongyang hükümeti, Li ve beraberindeki heyeti ülkeye davet etti.

Li başkanlığındaki heyet, ziyaret kapsamında Birleşmiş Milletler (BM) ile Kuzey Kore ve Çin arasında imzalanan Panmunjom Ateşkes Antlaşmasının 70'inci yıl dönümü için düzenlenecek anma törenlerine katılacak.

Yonhap'ın haberine göre, Çin heyeti, Kuzey Kore'nin Kovid-19 salgınından sonra ülkeye davet ettiği ilk yabancı konuk heyet oldu.

Kuzey Kore'nin 25 Haziran 1950'de sınırı teşkil eden 38'inci paralel boyunca Güney Kore'yi işgal etmesiyle başlayıp 27 Temmuz 1953'te sona eren "Kore Savaşı", birçok girişime karşın barış anlaşması imzalanamadığı için teknik olarak hala devam ederken; "Panmunjom Ateşkes Antlaşması"nın 70'inci yılında taraflar arasında hala kalıcı barış aranıyor.