Kuzey Kore, askeri casus uydusu fırlatmayı planlıyor

Kuzey Kore'nin 3 ay önceki başarısız denemesinin ardından, tekrar askeri casus uydusu fırlatmayı planladığı bildirildi. Japonya ve Güney Kore güvenlik önlemleri alırken, Kuzey Kore'nin planı BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ediyor.

Kuzey Kore'nin 3 ay önceki ilk başarısız denemesinin ardından, tekrar askeri casus uydusu fırlatmayı planladığı bildirildi.

Japonya Sahil Güvenliği Sözcüsü Hiromune Kikuchi, yaptığı açıklamada Kuzey Kore'nin, uydu fırlatma takvimi hakkında Japon makamları bilgilendirdiğini, fırlatmanın 24-30 Ağustos'ta gerçekleşebileceğini belirtti.

Hiromune, Kuzey Kore'nin ne tür bir uydu fırlatmayı planladığını belirtmediğini ancak mayıs ayında fırlatılan askeri casus uydusuna benzer bir uydu olduğunu düşündüklerini kaydetti.

Pyongyang, fırlatmadan etkilenebilecek deniz bölgelerinin Kore Yarımadası'nın batı kıyıları, Doğu Çin Denizi ve Filipinler'e ait Luzon Adası'nın doğusu olduğunu açıkladı.

Japonya'dan güvenlik uyarısı

Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun ofisinden yapılan açıklamada, Kişida'nın, Pyongyang'ın uydu fırlatmasına ilişkin her türlü bilgiyi toplamak, analiz etmek ve oluşabilecek acil bir duruma hazırlanmak için ellerinden geleni yapmaları için yetkililere talimat verdiği aktarıldı.

Açıklamada, Kişida'nın, Kuzey Kore'nin uydu fırlatma planının durdurulmasını talep etmek için ABD, Güney Kore ve diğer ilgili ülkelerle işbirliği çağrısında bulunduğu bilgisi de verildi.

Ayrıca, Sahil Güvenlik Kurumu, söz konusu üç deniz bölgesinden geçecek gemiler için güvenlik uyarısı yayımladı.

Güney Kore: Yasa dışı bir provokasyon

Güney Kore Birleşme Bakanlığı ise Kuzey Kore'nin planlanan uydu fırlatmasını "yasa dışı bir provokasyon" olarak nitelendirdi.

Bakanlık, söz konusu planın, BM Güvenlik Konseyi'nin Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerine ilişkin aldığı kararları "ihlal ettiğini" vurguladı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Okyanus ve Balıkçılık Bakanlığı, gemiler için seyrüsefer uyarısı yayımladı.

"Ulchi Özgürlük Kalkanı" askeri tatbikatı

Kuzey Kore devlet medyasında, Güney Kore ve ABD'nin 11 gün sürecek askeri tatbikatının Kore Yarımadası'ndaki "nükleer savaş riskini derinleştirdiği" ifade edildi.

Pyongyang'ın resmi Kore Merkezi Haber Ajansında (KCNA), ABD'nin Maryland eyaletinde ABD, Japonya ve Güney Kore'nin yaptığı üçlü zirveye ilişkin olarak, "Camp David'deki uydurma anlaşmalar savaş tatbikatında da uygulamaya konulursa, Kore Yarımadası'nda termonükleer bir savaşın çıkma ihtimali daha gerçekçi hale gelecektir." ifadesine yer verildi.

ABD, Güney Kore ve Japonya devlet başkanları, ABD'nin Maryland eyaletindeki Camp David'de, Kuzey Kore'nin oluşturduğu tehdide karşı 18 Ağustos'ta düzenlenen üçlü zirvede bir araya gelmişti.

Zirve sonrasında, Pasifik'teki güvenlik tehditlerine karşı ABD, Japonya ve Güney Kore'nin çeşitli alanlarda üçlü işbirliklerini genişletme taahhüdü verilmişti.

Güney Kore ve ABD, dün, "Ulchi Özgürlük Kalkanı (UFS)" olarak isimlendirilen ve 11 gün sürecek ortak askeri tatbikata başlamıştı.

Pyongyang'ın ilk casus uydu fırlatma denemesi başarısız olmuştu

Kuzey Kore, 31 Mayıs'ta askeri casus uydu fırlatma girişiminde bulunmuş, deneme, taşıyıcı roket sistemindeki arıza nedeniyle başarısız olmuştu. Pyongyang yönetimi, bu denemeyi yılın ilk yarısındaki "en ciddi hata" olarak tanımlamıştı.

Kuzey Kore, uluslararası kınamalara rağmen kısa sürede uydunun yeniden "doğru şekilde" fırlatılacağını duyurmuştu.

ABD, Güney Kore ve diğer ülkeler, Kuzey'in uydu fırlatma girişiminin bir "güvenlik riski" olduğunu açıklamıştı.

Ayrıca bu girişim, BM Güvenlik Konseyinin, nükleer silah programı nedeniyle uyguladığı yaptırımlar kapsamında Kuzey Kore'nin güdümlü füze teknolojisiyle fırlatış yapmasını yasaklayan kararının ihlali olarak tanımlanmıştı.