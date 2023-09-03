Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'yi nükleer savaş tehlikesine karşı uyarmak için taktik nükleer saldırı tatbikatı yaptı

Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'nin bölgede gerçekleştirdiği ortak tatbikata yanıt olarak taktik nükleer saldırı tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikatın amacı düşmanı gerçek nükleer savaş tehlikesine karşı uyarmaktı.

Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'yi nükleer savaş tehlikesine karşı uyarmak için taktik nükleer saldırı tatbikatı yaptığını açıkladı.

Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'nin bölgede gerçekleştirdiği ortak Ulchi Özgürlük Kalkanı Tatbikatı'na yanıt olarak taktik nükleer saldırı tatbikatı yaptığını duyurdu. Yapılan açıklamada, taktik nükleer saldırı senaryosu çerçevesinde 2 Eylül sabahı gerçekleştirilen tatbikatın "düşmanı gerçek nükleer savaş tehlikesine karşı uyarma" amacını taşıdığı belirtildi. Hedef olarak belirlenen adanın 150 metre üstünde patlayan seyir füzelerinin "nükleer saldırı görevini başarılı bir şekilde yerine getirdiği" kaydedilen açıklamada, Kuzey Kore'nin nükleer kuvvetlerinin "savaşı caydırmak, barış ve istikrarı sağlamak" için hazırlıklarını sürdüreceği vurgulandı.

Sarı Deniz istikametine füze fırlatmıştı

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin dün Sarı Deniz istikametine doğru birden fazla seyir füzesi fırlattığını açıklamıştı. Pyongyang'ın adımı, ABD ve Güney Kore'nin geçtiğimiz 21 Ağustos'ta başlattığı 11 günlük ortak Ulchi Özgürlük Kalkanı Tatbikatı'na misilleme olarak yorumlanmıştı. - PYONGYANG